Bản tin Hình sự: Người phụ nữ bị đâm tử vong khi xô xát với người tình

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên anh Phan Đình Tuyến (SN 1985) và người tình là Nguyễn Thị Ng (SN 1994) cầm hung khí đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tuyến đâm nhiều nhát vào người Ng, khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó đã tự sát nhưng bất thành. Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang điều tra vụ việc.

Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Trần Anh K (17 tuổi). Trước đó, K và Phạm Thị Thanh T (17 tuổi) yêu đương nên K dẫn T về nhà nhưng bị cha mẹ K ngăn cấm, chửi bới rồi đuổi ra khỏi nhà. Do đó, K và T đi nhặt chai thuốc trừ sâu rồi chiết sang một chai nhựa đem về nhà. Sau đó, khi thấy bà T đang nấu ăn, K lén đổ thuốc trừ sâu vào trong nồi canh đang để trên bàn. Sau đó, bà T ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu trong nồi canh nên đã đến công an trình báo.

Bộ Công an đã phục hồi điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (gọi tắt là Cty Cộng Đồng Việt).

TAND quận 1 (TPHCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, còn gọi là Trang Nemo) và 3 đồng phạm cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Trang cho biết, khoảng 22h ngày 0/5, luật sư nhận được thông báo bị cáo Trang đã nhập viện. Do đó, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa.

Công an phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đang làm rõ vụ tài xế bị đánh hội đồng sau va chạm giao thông xảy ra trên phố đi bộ Thế Lữ, thuộc phường Hạ Lý vào tối 28/5. Trước đó, anh Trần Thái Hưng (SN 1985) điều khiển ô tô va quệt với ôtô đang đỗ bên đường.Biết mình sai, anh Hưng mở cửa xuống đường tìm chủ phương tiện bị va chạm để giải quyết bồi thường. Một nhóm thanh niên khoảng 5 - 6 đối tượng được cho là đang ngồi nhậu gần nơi xảy ra va chạm chạy tới nhận là chủ xe nhưng không ai chứng minh được. Tuy nhiên, anh Hưng không tin nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ nhóm đối tượng lao vào tấn công, đánh hội đồng khiến anh Hưng gục xuống đường, chảy nhiều máu vùng mặt, lưng, tay.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông, nữ sinh bị thương tật 97% mà Tiền Phong phản ánh, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khởi tố Trần Hoàng Việt (SN 2005), về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, xe đạp điện do cháu Phạm Hưng P (SN 2010) điều khiển chở chị gái Phạm Trần Nhã U (SN 2009) đi học thì xảy ra va chạm với xe máy do Nguyễn Anh T (SN 2006) điều khiển, chở theo nữ sinh Phạm Ngọc Q. Hậu quả, 3 người bị thương nhẹ, riêng Nhã U bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%. Công an xác định, Việt là người đã giao xe máy cho T điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe.

Công an quận Hoàn kiếm (Hà Nội) đã khởi tố, tạm giam Phùng Văn Tuấn (SN 2004), Kiều Minh Nguyên (SN 2003), Ngô Việt Hoàng (SN 2008) và Bùi Quốc Hảo (SN 2003) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, nhóm đối tượng thấy 2 xe máy chở theo 4 người chạy với tốc độ cao vượt lên tạt đầu xe, gạt chân chống tóe lửa trên đường nên đã đuổi theo dùng vỏ chai thủy tinh ném. Chưa dừng lại đó, khi chặn được 2 xe máy trên, nhóm này dùng kiếm đe dọa, và đấm đá người đi trên xe, đập phá xe máy.