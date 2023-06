Bản tin Hình sự: Tin mới vụ bé sơ sinh bị bảo mẫu lương 60 triệu đồng/tháng bạo hành

TPO - TIN NÓNG ngày 1/6: Truy nã nữ quái 22 tuổi lừa nhiều người rồi ôm 8 tỷ đồng bỏ trốn; Vụ 3 công ty ‘tín dụng đen’ tại TPHCM thu lợi bất chính 4100 tỷ: Lộ diện ông trùm ở Đông Âu; Tin mới vụ bé sơ sinh bị bảo mẫu lương 60 triệu đồng/tháng bạo hành...

Liên quan đến vụ việc bé 1 tháng tuổi bị bạo hành tại chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của bảo mẫu trong trường hợp này hoàn toàn có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng của cháu bé. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé chưa đề nghị xử lý đối với hành vi của người bảo mẫu, tuy nhiên, luật sư cho rằng, quá trình điều tra thấy có đủ căn cứ thì cơ quan công an vẫn xử lý hình sự theo quy định, mà không phụ thuộc vào yêu cầu của gia đình bị hại.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và truy nã đối với Hoàng Thị Tuyết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Tuyết nhận tiền đặt cọc bán đất tái định cư tại các dự án trên địa thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) nhưng không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận sau đó bỏ trốn khỏi địa phương với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ phát hiện đôi chân cháy sém trong bãi đất trống, Công an tỉnh Bình Dương thông báo kết quả xét nghiệm AND cho thấy nạn nhân là nam, các phần thi thể tìm thấy được xác định cùng một người. Nạn nhân cao khoảng 1,68-1,70 m, tử vong từ khoảng ngày 10/5.Sau 8 ngày phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân, đến nay Công an tỉnh Bình Dương nhận được hơn 40 tin báo của người dân về có người thân mất liên lạc. Tuy nhiên, sau khi xác minh các tin báo, cơ quan điều tra xác định những người mất tích như tin báo đều không liên quan.

TAND TPHCM đã trả hồ sơ để điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và 4 đồng phạm bị truy tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, nhóm này đi xe máy với tốc độ cao gây náo loạn đường phố xảy ra va chạm với người đi đường và dùng hung khí như dao, kiếm chém gây thương tích.

Liên quan vụ triệt phá 3 công ty “tín dụng đen” là TNHH MTV TMDV Digital Credit, TNHH Fincap VN và TNHH Sofi Solutions, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý nhiều người liên quan làm việc tại các công ty này theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra, công an xác định, 3 công ty có pháp nhân độc lập nhưng bản chất đều thuộc sở hữu của một tập đoàn có trụ sở tại Đông Âu. Tập đoàn này thành lập hai pháp nhân khác tại Singapore rồi thông qua đó đầu tư vào Việt Nam.

Công an TPHCM vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và các đơn vị liên quan bắt 3 người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế về hành vi sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội. Hồ sơ truy nã của Interpol thể hiện, các đối tượng đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi “Slot” trên Internet tại Việt Nam để kiếm tiền. Đây là trò chơi đánh bạc, người chơi nạp tiền để chơi và thắng thua bằng tiền.