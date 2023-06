Bản tin Hình sự: Phóng hỏa phòng trọ của người yêu, khiến 7 người thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 4/6: Mua dâm rồi dùng hình ảnh nhạy cảm tống tình, tiền các cô gái; Hàng trăm cảnh sát bao vây nhà đại ca giang hồ ở TP Phan Thiết; Thầy cúng trộm vàng trên cổ tượng miếu Bà Chúa xứ; Phóng hỏa phòng trọ của người yêu vì ghen khiến 7 người thương vong...

Do ghen tuông, Nguyễn Trí Hiếu (46 tuổi, quê Cần Thơ) đã phóng hỏa đốt phòng trọ tại Đồng Nai nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình. Hậu quả, 7 người đã bị bỏng nặng. Chiều 4/6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Hiếu và bệnh nhân nam 15 tuổi đã không qua khỏi.

Công an TPHCM đã bắt tạm giam Ngô Quang Anh (28 tuổi) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, Quang Anh lập tài khoản trên mạng xã hội vào các nhóm, diễn đàn kín chuyên hoạt động mại dâm để tìm kiếm các cô gái bán dâm. Thỏa thuận được giá và nơi bán dâm, đối tượng lén lút chụp ảnh, ghi hình các cô gái, sau đó cưỡng ép, đe dọa phát tán các hình ảnh nhạy cảm cho người thân của bị hại biết nhằm mục đích ép buộc bị hại phải cho quan hệ tình dục và đưa tài sản.

Bất ngờ "đột kích" quán Karaoke Luxy (đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá), Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện 76 nam, nữ dương tính với ma tuý. Cơ sở này được biết đến là một trong những địa điểm karaoke sang trọng bậc nhất TP Rạch Giá.

Hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Cơ động 113, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết đã đến khám xét nhà ông Nguyễn Văn Thảo (còn gọi là Thảo lụi, một nhân vật trong giới “anh chị” tại TP Phan Thiết) tại phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận. Việc khám xét này nằm trong chuyên án của Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc hủy hoại tài sản vào năm 2019 tại một dự án ở TP Phan Thiết.

Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ Lê Đại Vũ (34 tuổi) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” tại miếu Bà Chúa xứ Vàm Sông Ông Đốc ở thị trấn Sông Đốc. Trước đó, quản lý miếu Bà Chúa xứ phát hiện trên tượng Bà Chúa xứ bị mất sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1,4 lượng, trị giá khoảng 50 triệu đồng nên trình báo công an. Bước đầu, công an xác định, Vũ là thầy cúng thường được thuê thực hiện các nghi thức lễ tại miếu Bà nên biết giá trị của sợi dây chuyền này và đã thực hiện hành vi trộm tài sản.

Liên quan đến vụ án phát hiện đôi chân cháy sém trong khu đất trống, Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi lái xe ô tô từng đi qua khu vực phát hiện một phần thi thể người trích xuất dữ liệu camera gửi đến công an, đồng thời đề nghị công ty môi trường hỗ trợ tìm kiếm phần thi thể còn lại và hứa thưởng "nóng" cho những tin báo có giá trị.

Công an huyện Châu Phú (An Giang) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Kháng (SN 1987) để điều tra hành vi “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Kháng lên mạng tìm mua sổ đỏ giả mang tên người khác rồi mang đi thế chấp để vay 400 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Minh (SN 1980).

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa bắt giữ Ông Minh Phụng (SN 1974) khi đối tượng đang điều khiển ô tô chở theo bạn gái Trần Thị Ánh Nga (SN 1985), khi cả 2 vừa từ TP Rạch đi tàu cập Cảng phà Thạnh Thới. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên người và phương tiện của 2 đối tượng có 2 dao tự chế, 1 súng dạng bắn đạn pháo, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Xét nghiệm nhanh 2 đối tượng, kết quả đều dương tính với chất ma túy.