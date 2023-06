Bắt cặp đôi mang ‘hàng nóng’ từ đất liền ra Phú Quốc

TPO - Vừa cập cảng Phú Quốc (Kiên Giang), cặp đôi bị lực lượng chức năng phát hiện mang theo hung khí nguy hiểm và dương tính với chất ma tuý.

Sáng 4/6, Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa bắt hai trường hợp dương tính ma túy, vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra Phú Quốc và đang tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/6, Công an TP. Phú Quốc phối hợp với Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang và Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Vòng tiến hành kiểm tra hành chính ô tô BKS 51H-935.64 do Ông Minh Phụng (SN 1974, thường trú TP. Phú Quốc) điều khiển chở theo bạn gái Trần Thị Ánh Nga (SN 1985, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), khi cả 2 vừa từ TP. Rạch đi tàu cập Cảng phà Thạnh Thới (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc).

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên người và phương tiện của 2 đối tượng có 2 dao tự chế, 1 súng dạng bắn đạn pháo, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Xét nghiệm nhanh 2 đối tượng, kết quả đều dương tính với chất ma túy.

Theo lãnh đạo Công an TP Phú Quốc, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án về tăng cường, đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng với phương châm “không để tội phạm có đất sống” tại Phú Quốc.