Phá chuyên án ma túy ở Tiền Giang, thu giữ súng, vàng và 1 tỷ đồng tiền mặt

TPO - Công an tỉnh Tiền Giang vừa phá chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng; thu giữ gần 800gam ma tuý, 1 tỷ đồng tiền mặt và 2 khẩu súng.

Ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Sang (SN 1992, ngụ thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông), Nguyễn Hoàng Phong (SN 1997, ngụ xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông), Trần Bảo Tiến (SN 1997, ngụ xã Tăng Hoà, huyện Gò Công Đông), Trần Thanh Toàn (SN 1997, ngụ ấp Trại Ngang, xã Tăng Hoà, huyện Gò Công Đông) và Lại Ngọc Phương (SN 1983, ngụ TP. Hồ Chí Minh) để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác điều tra, xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 23/4, tại khu phố 4, phường 5, thị xã Gò Công, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Gò Công, Công an huyện Gò Công Đông cùng sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang và Đoàn đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý gồm Nguyễn Hoàng Phong và Trần Bảo Tiến.

Tại hiện trường và khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Phong (tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông), lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 4 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng hơn 30gam. Theo lời khai của Phong đây là ma tuý dạng đá.

Mở rộng điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Sang – tại tổ 9, khu phố Xóm Gò, thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông và nhà cha mẹ ruột của Sang tại khu phố Xóm Gò, thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông.

Tại 2 nơi khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và thu giữ nhiều gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng trên 700gam. Theo lời khai của Sang là ma tuý dạng đá; 185 viên thuốc lắc, hồng phiến; 2 khẩu súng dạng Rulo cùng 23 viên đạn bằng kim loại; hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và 10 lượng vàng cùng một số tang vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, lực lượng chức năng tạm giữ thêm 2 đối tượng có liên quan đến vụ án là Trần Thanh Toàn, Lại Ngọc Phương. Trần Văn Sang thừa nhận là đối tượng cầm đầu đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.