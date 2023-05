Bắt đối tượng tàng trữ ma túy cùng ‘hàng nóng’ ở Phú Quốc

TPO - T. khai nhận mua ma túy về bán lại cho các con nghiện ở TP. Phú Quốc kiếm lời. Còn một khẩu súng, 9 viên đạn và dao găm, T. khai mua trên mạng với số tiền 30 triệu đồng dùng để phòng thân.

Chiều 22/5, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị phối hợp lực lượng nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa mật phục, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và nghi tàng trữ súng quân dụng trái phép trên địa bàn Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/5, tại khu phố 3 phường An Thới, TP. Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, tổ chuyên án Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp với tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Vùng Cảnh sát biển 4 mật phục, bắt giữ quả tang P. V. T. (22 tuổi, thường trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), tạm trú xã Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Qua khám xét trên người T., lực lượng chức năng phát hiện 4 túi nylon màu trắng, bên trong các túi có chứa 50 viên nén màu hồng và nhiều hạt tinh thể màu trắng không đồng nhất, nghi chất ma túy.

Tổ công tác tiếp tục khám nhà ở của T., thu giữ 1 súng ngắn, cùng 9 viên đạn, nghi là vũ khí quân dụng, 5 viên nén màu hồng và 2 dao tự chế.

Tổ chuyên án Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục phối hợp với Công an phường Dương Đông, tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở thứ 2 của T., phát hiện 1 xe SH màu trắng, biển kiểm soát 37-B2 – 767.65.

Qua đấu tranh ban đầu, T. khai nhận là mua ma túy về bán lại cho các con nghiện ở TP. Phú Quốc kiếm lời. Còn khẩu súng, 9 viên đạn và dao găm được T. mua trên mạng với số tiền 30 triệu đồng dùng để phòng thân. Được biết, T. có 3 tiền án là trộm cắp và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện các đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, tiến hành khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.