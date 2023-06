Bắt shipper cướp tiệm vàng

TPO - Không xin được việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học, nam thanh niên đi làm shipper. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính, đối tượng đã vào tiệm vàng cướp sợi dây chuyền thì bị quần chúng bắt giữ giao cho công an.

Ngày 7/6, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng.

Trước đó, tối ngày 6/6, một nam thanh niên tới cửa hàng vàng ở thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xem sợi dây chuyền bạc. Sau đó, nam thanh niên bất ngờ cầm sợi dây chuyền này bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi vừa chạy ra khỏi tiệm vàng, thanh niên bị người dân bắt giữ và thông báo cho công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định quê huyện Ứng Hoà (Hà Nội). Đối tượng cho biết, bản thân là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, do không không xin được việc làm đúng chuyên ngành nên đã đi làm shipper. Do khó khăn về tiền bạc nên thanh niên đã gây ra vụ việc trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.