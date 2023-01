Bản tin Hình sự: Tin mới về vụ cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng

TPO - TIN NÓNG ngày 27/1: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu đi làm của năm mới; Chồng 'trút mưa dao' lên người vợ rồi tự sát; Thông tin thêm vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng...

Chiều mùng 5 Tết (26/1), người dân phát hiện chị Phạm Thị Kiều T (SN 1992) la thất thanh và chạy từ trong hẻm ra. Sau đó, chồng chị T là anh Trịnh Minh B (SN 1989) đuổi kịp, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị T. Tiếp đó, anh B bỏ chạy vào bên trong con hẻm cách nhà khoảng 50 mét rồi dùng dao tự đâm vào người mình. Hậu quả, anh B tử vong sau đó. Theo người dân, chiều 30 Tết, anh B có đốt xe máy của chị T. Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Liên quan đến vụ việc Tăng Minh Phúc (SN 1993), người dùng súng cướp tiệm vàng Thanh Tâm ở TP Sóc Trăng sáng 26/1 (mùng 5 Tết), người dân cho biết đối tượng sống khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng. Trước đó, Phúc dựng xe Honda SH ngoài đường rồi bước vào hỏi mua một sợi dây chuyền ở tiệm vàng Thanh Tâm. Khi nhân viên đưa sợi dây chuyền nhỏ, Phúc yêu cầu đổi sợi dây chuyền lớn hơn rồi rút súng ra uy hiếp, bước nhanh ra ngoài định lên xe tẩu thoát nhưng bị Công an TP Sóc Trăng bắt giữ ngay sau đó.

Đọc được bài đăng bán máy cày của tài khoản Facebook “Dien may Anh Tuan”, anh L.N.T (SN 1997, Thanh Hóa) đã chuyển 16 triệu đồng đặt cọc vào tài khoản có tên Hoang Anh Tuan. Sau đó, tài khoản Facebook điện thoại cho anh T giới thiệu thêm một số sản phẩm và anh T lại chuyển thêm 17 triệu đồng đặt cọc. Khi đối tượng đòi anh T chuyển khoản thêm 1 triệu đồng nhưng nạn nhân không đồng ý thì bị đối tượng chặn mọi liên lạc qua Facebook. Vào cuộc điều tra, công an đã khởi tố Vũ Minh Đức (SN 1993, Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã tạm giữ Nguyễn Thành Vũ (SN 1999) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Vũ đột nhập nhà ông N.V.H. (SN 1951), lấy trộm khoảng 600 triệu đồng, 40.000 USD với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

TAND Quận 6 (TP HCM) vừa thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự giữa nguyên đơn là ông Trịnh Dân Cường (66 tuổi), và bị đơn là VKSND quận 6. Theo hồ sơ, ông Cường cùng người anh vợ là Hồ Văn Được và người anh cột chèo Trần Đức Ẩn bị nghi ngờ là thủ phạm trong vụ án trộm vàng cách đây 38 năm. Sau nhiều lần xét xử, tòa xác định, ông Cường và hai người anh là bị hại trong vụ "Bắt, giữ, giam người trái pháp luật" do một nhóm cán bộ gây ra. Nhưng đến nay, ông Cường vẫn chưa được các cơ quan tố tụng ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can, cũng như xin lỗi công khai và bồi thường oan sai.

Chiều 27/1, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh - Tổ trưởng tổ công tác Y4/141 cho biết, việc tài xế sử dụng bia rượu điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn diễn ra. Tuy nhiên, so sánh với trước đây thì đã giảm rõ rệt. (Xem chi tiết)