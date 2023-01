Bản tin Hình sự: Chân dung nữ sinh cầm đầu đường dây bán dâm giá nghìn đô

TPO - TIN NÓNG ngày 18/1: Công an xác minh thông tin bé 7 tháng tuổi tử vong ở nhà người trông trẻ; Một thanh niên nằm chết trên bãi cỏ, hung thủ gây án chính là cha ruột; Chân dung sinh viên đại học làm 'má mì' đường dây bán dâm qua Zalo giá nghìn đô...

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua Zalo với giá lên tới 2.000 USD do Hoàng Thị Nhật Lệ (23 tuổi, Cao Bằng, sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội) điều hành. Trước đó, công an phát hiện Lệ sử dụng tài khoản “Hini Nguyễn” và “Luna” lập các hội nhóm trên ứng dụng Zalo, hoạt động môi giới mại dâm. Thông qua mạng xã hội, Lệ kết nối các cô gái bán dâm với khách có nhu cầu mua dâm với giá mua từ 10-15 triệu đồng/lượt. Đối với các khách có nhu cầu qua đêm hoặc đi theo kiểu sextour sẽ phải trả từ 1.000-2.000 USD. Tiền của khách được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Lệ, sau đó đối tượng trả cho các cô gái bán dâm 30%. (Xem chi tiết)

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang xác minh thông tin về việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong tại nhà người trông trẻ trên địa bàn, lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc ngày 9/1, gia đình bé trai 7 tháng tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, gửi cháu cho một người phụ nữ sinh sống trên địa bàn huyện trông giữ. Ngày hôm sau, người mẹ nhận được tin con trai bị sặc sữa, được đi cấp cứu và tử vong. (Xem chi tiết)

Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) vừa tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Đ.N.H ở ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng đang kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử gồm 73 máy hút thuốc lá điện tử các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của hàng hóa. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Nguyễn Văn Lượm (58 tuổi) để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó, vợ Lượm đến trình báo về việc phát hiện con trai là Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) bị đâm chết, thi thể nằm trên đám cỏ cách nhà khoảng 40m. Thấy Lượm có dấu hiệu khả nghi, công an lấy lời khai thì đối tượng cho biết, hai cha con nhậu về nên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Cường đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. Tức giận, Lượm liền vào bếp lấy một con dao Thái Lan chạy ra đâm nhiều nhát vào vùng ngực Cường, Cường bỏ chạy thì bị ông Lượm tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát vào vai rồi quay về nhà nằm ngủ. (Xem chi tiết)

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện và đề nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan gần 100 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của một số bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Quang Tuấn (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) về tội “Vi phạm trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng”, với khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù giam. (Xem chi tiết)

Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách của nhà xe Thanh Sang do tài xế Nguyễn Đình Lực (SN 1981, Hưng Yên) điều khiển với 3 xe máy do T.V.Q. (SN 1999), C.V.T. (SN 2003) và anh L.V.T. (SN 2002) điều khiển, tại địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu. Hậu quả, 3 trong số 6 người đi xe máy tử vong, khoảng 20 người bị thương. (Xem chi tiết)