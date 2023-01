Ngày đầu đi làm của năm mới: Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn

TPO - Chiều 27/1, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Trưa cùng ngày, ghi nhận tại tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại đường Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội), cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phát hiện nhiều trường hợp lái xe ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Điển hình, khoảng hơn 12h, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô BKS 30H-479.XX di chuyển theo hướng Hoàng Cầu - Võ Văn Dũng. Cán bộ chiến sĩ yêu cầu ông T.H.L (50 tuổi, trú tại Hà Nội) thổi vào máy đo nồng độ cồn cho kết quả dưới 0,25 mg/L khí thở.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện nam tài xế ô tô BKS 30H-552.XX là ông N.X.K (42 tuổi, trú tại Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275 mg/L khí thở.

Nam tài xế phân trần có uống rượu từ ngày hôm qua. Tuy nhiên, đến trưa nay lái xe thì bị tổ công tác dừng kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn.

Với lỗi vi phạm của mình, ông K. bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 16-18 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngoài 2 trường hợp trên, tổ công tác phát hiện 2 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn là ông N.V.L (48 tuổi, trú tại Hà Nội) vi phạm mức dưới 0,25 mg/L khí thở và ông T.V.H (63 tuổi, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,267 mg/L khí thở.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh - Tổ trưởng tổ công tác Y4/141 cho biết, việc tài xế sử dụng bia rượu điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn diễn ra. Tuy nhiên, so sánh với trước đây thì đã giảm rõ rệt.

"Tổ công tác dừng rất nhiều phương tiện kiểm tra nhưng chỉ phát hiện vài trường hợp vi phạm nồng độ cồn"- thiếu tá Tuấn Anh cho biết.

Theo Công an TP Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 440 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 3 tỷ đồng, tạm giữ 319 phương tiện, 56 bộ giấy tờ, tước 197 giấy phép lái xe. Trong đó, xử lý 318 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.