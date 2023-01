Bản tin Hình sự: Đôi vợ chồng trẻ rủ nhau đi cướp tiệm vàng

TPO - TIN NÓNG ngày 17/1: Nam sinh Đỗ Ngọc Khánh khai bản thân nghiện trò chơi điện tử và đã vay bạn bè nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản; Nguyễn Thị Bích Phượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng đã gian dối xin việc cho người khác chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng; Hai vợ chồng Đỗ Duy Khánh và Nguyễn Thị Kim Thoa giả vào mua vàng, rồi xịt hơi cay dây chuyền vàng bỏ chạy ở An Giang.

Sáng 17/1, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, ở huyện Kim Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Khánh khai bản thân nghiện trò chơi điện tử và đã vay bạn bè 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ. Tối 12/1, hắn đi bộ ra khu vực bờ sông, đoạn phía sau quảng trường 20/9 (thị trấn Phú Thái) thì phát hiện anh Đ.V.T (SN 1985, trú tại thị trấn Phú Thái) đang ngồi câu cá. Khánh đã cầm một viên gạch tấn công vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi dùng dao sát hại, đẩy xác xuống sông (xem chi tiết)

Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Theo kết quả điều tra, giữa tháng 12/2022, Trần Hồ Ngọc Hoàng bàn bạc với Lê Tuấn Anh (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để nhờ một số người từ đất liền ra Phú Quốc giúp sức cho Hoàng quậy phá tụ điểm đá gà. Ngày 1/1/2023, cả nhóm đi xe ô tô đến gần điểm đá gà tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, nhóm của Hoàng sử dụng súng bút bắn 1 phát chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, nhóm người đá gà bỏ chạy và la hét. Nhóm của Hoàng tiếp tục sử dụng súng hoa cải bắn thêm nhiều phát. Khi những đá gà bỏ chạy hết, nhóm của Hoàng mới lên xe ô tô rời đi khỏi hiện trường và vứt bỏ dao tự chế (xem chi tiết).

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Bích Phượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phượng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Cuối năm 2020, Phượng quen anh T. (trú tại Bắc Từ Liêm), tự nhận mình là giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân nên có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm tại cơ quan Nhà nước, trường đại học. Tin tưởng lời hứa hẹn, anh T. đã chuyển 480 triệu đồng cho Phượng để nhờ xin việc cho 3 người tại Viện KSND TP Hà Nội, Chi cục thuế Hà Nội và làm kế toán tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. Song Phượng không thực hiện mà chiếm đoạt tiền (xem chi tiết).

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thành Công (SN 1985), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S cùng 9 đồng phạm khác về tội “Nhận hối lộ”. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 3/2022 - 9/2022, mỗi ngày Trung tâm Đăng kiểm thu của các chủ phương tiện số tiền từ 4 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Cuối ngày, đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho Trịnh Thành Công, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm. Cuối tháng họ chia nhau (xem chi tiết).

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã khởi tố 4 đối tượng đều ở TP Vĩnh Yên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Thành Anh Dũng (SN1987), ở Ngô Quyền; Nguyễn Đức Hưng (SN 1987) và Diệp Văn Trường (SN 1994), cùng ở phường Liên Bảo; Phạm Tuấn Anh (SN 1987), ở phường Tích Sơn. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm của Nguyễn Đức Hưng đã cho khoảng 100 người vay hàng tỷ đồng với lãi suất từ 1.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng với 109,5 - 216%/ năm (xem chi tiết).

Sáng ngày 17/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Duy Khánh (SN 2001) và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 2001, là vợ của Khánh) cùng trú Phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An về tội “cướp tài sản”. Khánh và Thoa khai nhận, khoảng 13h10 ngày 4/1/2023, cả hai điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng Kim Chi giả vờ hỏi mua vàng, sau đó được chủ tiệm đưa cho 1 sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và 1 vòng đeo tay vàng để xem. Sau khi xem xong Thoa kêu chủ tiệm tính tiền, còn Khánh thì bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo xịt vào mặt chủ tiệm vàng để Thoa lấy số vàng rồi cả hai chạy ra ngoài bỏ lại phương tiện rồi cùng nhau bỏ chạy.