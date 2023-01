Bản tin Hình sự: Nam sinh sát hại chủ tiệm vàng là người nghiện game, đang mắc nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 15/1: Nam sinh sát hại chủ tiệm vàng ở Hải Dương là người nghiện game, đang mắc nợ; Đối tượng sát hại cô gái trên phố Hà Nội khai nhận do ghen tuông; Cán bộ hợp đồng của Văn phòng đất đai huyện chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của người dân để chi tiêu cá nhân.

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với gia đình vận động thành công đối tượng Hoàng Văn Thành ra đầu thú. Thành là thủ phạm sát hại chị P. (20 tuổi, quê Lai Châu - bạn gái cũ của Thành). Làm việc với cơ quan công an, Thành khai trước đây, anh ta với chị P. có tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, sau một thời gian hai người chia tay, chị P. có người yêu mới. Do ghen tuông, Thành nghĩ ra việc sát hại chị P. để trả thù (xem chi tiết).

Ngày 15/1, cảnh sát Hải Dương đã bắt giữ Đỗ Văn K. (SN 2005, học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện), nghi phạm gây ra vụ sát hại anh Đ.V.T (SN 1985, trú thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành). Anh T. là chủ một cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ tại địa phương. Qua đấu tranh kết hợp với các chứng cứ thu được, Đỗ Văn K. bước đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Nam sinh này khai nghiện game, thời gian gần đây nghi phạm có vay bạn bè khoảng 5 triệu đồng để nạp tiền chơi điện tử nhưng chưa trả được (xem chi tiết).

Viện KSND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trường, SN 1994, trú tại xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Trường nguyên là cán bộ hợp đồng lao động tại Văn phòng đăng ký và quản lý đất đai huyện Quỳ Hợp. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 - 10/2022, lợi dụng công việc của mình, Trường đã nhận hồ sơ và tiền của khoảng 30 người dân tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp với hứa hẹn sẽ làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho họ, rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận hôm nay cũng đang tạm giữ Đặng Lê Hoàng Triều (SN 1983, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra hành vi giết người. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ chuyện anh M. (SN 1984, người địa phương) nợ tiền Triều liên quan cá độ bóng đá. Khoảng 20h45 ngày 14/1, Triều lái xe máy chở vợ đến nhà M. để đòi tiền. Đến nơi, Triều không gặp M. mà gặp ông T.T.A. (SN 1969, anh vợ M.). Trong lúc lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô đẩy nhau khiến vợ của Triều bị ngã. Thấy vậy, Triều rút dao đâm ông A. tử vong.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm vừa phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán karaoke Diamond (phường Bình Hòa, TP Thuận An). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại một phòng hát có 4 tiếp viên nữ đang múa thoát y phục vụ khách. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở này để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng làm giả sách với số lượng cực lớn. Điều đáng nói, mỗi ngày các đối tượng bán ra thị trường từ 300-600 quyển/ngày. CQĐT bước đầu làm rõ, Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993, ở quận Cầu Giấy) cùng 2 đối tượng là Phan Thành Long (SN 1999, cháu họ Đạt) và Đinh Văn Thịnh (SN 1993, cùng trú tại Quốc Oai, Hà Nội) góp vốn in sách giả. Trong đó, Long chịu trách nhiệm quản lý công việc tại xưởng in, photocopy, còn Đạt điều hành hoạt động sản xuất, mua bán (xem chi tiết).