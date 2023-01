Bản tin Hình sự: Phá đường dây buôn pháo lậu, thu nhiều súng đạn và ma tuý

TPO - TIN NÓNG ngày 16/1: Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại hai trung tâm đăng kiểm ở tỉnh này là 2601D và 2603D; Đối tượng V.T.M.L (30 tuổi) liên quan một bé trai 6 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu; Công an tỉnh Gia Lai truy nã cụ bà 73 tuổi lừa đảo 19 tỷ đồng.

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại hai trung tâm đăng kiểm ở tỉnh này là 2601D và 2603D. Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay một số cán bộ của 2 trạm đăng kiểm nêu trên đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện trong việc hoán cải xe ô tô sau đó chuyển một phần tiền nhận hối lộ cho một số cá nhân tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng (xem tại đây).

Công an TP Thái Bình (Thái Bình) phát hiện đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, thông báo bị hại giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, các đối tượng giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt. Từ tháng 11/2022 - 31/12/2022, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng. Hiện cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Việt Bắc (SN 1993) cùng 19 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (xem tại đây).

Công an quận Bình Tân xác nhận, đơn vị đã bắt giữ đối tượng V.T.M.L (30 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) và bàn giao cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra vụ việc một bé trai 6 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu. Từ ngày 3/1, chị A. gửi con trai cho L. chăm sóc từ 7h-17h hằng ngày với phí 3 triệu đồng/tháng. Đến 14h ngày 10/1, L. gọi điện cho chị A. thông báo bé khó thở nên cần phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm chị A. đến nhà bảo mẫu L. đón con thì bé trai đã tím tái, thở yếu…Hiện sức khỏe cháu bé đang nguy kịch (xem tại đây).

Ngày 16/1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, ngụ tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Trước đó, vào tháng 6/2022, Nguyễn Thị Thắm đã đặt làm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay gọi là "sổ đỏ") giả. Sau đó, Thắm dùng 3 "sổ đỏ" giả để lừa đảo một số bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Văn Đức (26 tuổi); Nguyễn Văn Độ (19 tuổi) cùng trú tại tỉnh Hải Dương; Phạm Xuân Thiện (33 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) và Giang Quốc Cường (28 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) về hành vi buôn bán số lượng lớn pháo nổ trái phép, tàng trữ, buôn bán vũ khí, ma túy. Tang vật thu giữ hơn 100kg pháo nổ các loại cùng 27,5g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng và 117 viên đạn.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã bị can Dương Thị Thanh (73 tuổi, quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, trú tại huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) với tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo Công an Gia Lai, từ tháng 6 - 11/2021, bị can Dương Thị Thanh đã bày ra chiêu cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người với số tiền gần 19 tỷ đồng. Sau khi vay được số tiền nói trên bị can Thanh đã tắt mọi liên lạc, rời khỏi địa bàn khiến nhiều nạn nhân choáng váng.