Bản tin Hình sự: Nhân viên quán tẩm quất nổ súng vào đầu quản lý vì hay mắng mình

TPO - TIN NÓNG ngày 14/1: Khởi tố vụ tung tin sai sự thật về nữ sinh HUFLIT tự tử do bị xâm hại; Bắt hai đối tượng vô cớ gây sự, đâm thấu tim một thanh niên; Nhân viên quán tẩm quất nã súng vào đầu quản lý vì hay mắng mình...

Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 đã khởi tố vụ án hình sự các đối tượng đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng "sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại". Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố vợ chồng ông Lương Thế Hiển (67 tuổi, nguyên Phó chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tài sản liên quan đến vụ án là 3 lô đất 'vàng' mặt đường phố Bà Triệu và vụ án này từng thu hút sự chú ý của dư luận. (Xem chi tiết)

Cho rằng anh Vũ Văn Th (SN 1990), quản lý quán Hương Xuân – Sky chuyên kinh doanh karaoke, massage, tẩm quất ở Bắc Ninh thường xuyên gây áp lực, chửi mắng mình, nên Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, Nam Định), nhân viên của quán dùng khẩu súng ngắn (dạng súng M1911) bắn liên tiếp 2 phát đạn vào vùng đầu bên phải anh Th, làm anh Th chết tại chỗ. Khi bị công an Bắc Ninh bắt giữ, Tuấn khai còn dùng súng bắn 2 phát vào đầu anh Nguyễn Văn V (SN 2001), khiến nạn nhân V tử vong tại chỗ. Qua test nhanh xác định, Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp. (Xem chi tiết)

Vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bị phanh phui vào cuối tháng 10/2022, khi lực lượng CSGT Công an TPHCM phát hiện nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cho đến nay, CQĐT Công an thành phố đã khởi tố 84 bị can, trong đó có Cục trưởng cục Đăng kiểm Việt Nam. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Ngãi vừa bắt giữ Nguyễn Đình Huy (16 tuổi) và Dương Quốc Pháp (16 tuổi), để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Huy và Pháp điều khiển xe máy về nhà của Huy thì gặp anh Lê Thanh Bình (19 tuổi) cùng 2 người bạn đang nói chuyện trước cửa một phòng trọ, gần nhà Huy. Lúc này, Huy dừng xe lại hỏi lý do nói chuyện ở đây, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Huy và Pháp chạy về nhà Huy lấy vỏ chai bia đến đánh anh Bình, nhưng bị anh Bình phản kháng, chống trả nên Huy dùng dao Thái Lan đâm 1 nhát vào vùng ngực của anh Bình, khiến anh này gục tại chỗ và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội cho biết, trong 5 ngày 8/1-13/1, cơ quan điều tra đã phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm vi phạm ở các quận huyện gồm Thanh Oai, Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ liêm. Các lỗi vi phạm phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm là nhận hối lộ để các phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm được bỏ qua các lỗi như phanh, đèn, trọng tải, hoán cải, lốp, khí thải. (Xem chi tiết)

Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ nhóm 6 đối tượng, thu giữ hơn 100kg ma túy tổng hợp cất giấu trong thùng giấy tại chung cư Goldmark City. Trước đó, công an xác định một cô gái 25 tuổi liên quan, đang ở tòa R3 khu đô thị Goldmark City và đồng phạm thực hiện giao dịch mua bán ma túy số lượng lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi. Do đó, khi cô gái đang vận chuyển 9 thùng giấy bên trong chứa ma túy tại hầm R3 Khu đô thị Goldmark City thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận còn giấu ma túy tại nơi ở, qua đó tổ công tác phát hiện, thu giữ thêm 15 thùng giấy bên trong chứa ma túy. (Xem chi tiết)