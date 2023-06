Bản tin Hình sự: Giết chủ nợ vì đòi 2 triệu đồng tiền ghi đề từ 7 năm trước

TPO - TIN NÓNG ngày 5/6: Bất ngờ nhân thân của thi thể bị cháy đen ở TPHCM; Bắt nguyên Trưởng phòng Tài chính Sở GD&ĐT Gia Lai; Khởi tố đối tượng ‘chém thuê’ với giá 5 triệu đồng; Giết chủ nợ vì đòi 2 triệu đồng tiền ghi đề từ 7 năm trước...

7 năm trước, Phan Bảo Quốc (41 tuổi) mua số đề qua điện thoại và nợ ông Năm 2,1 triệu đồng. Quốc thường bị chủ nợ chặn đường đòi tiền nhưng chưa trả. Chiều 4/6, sau khi ra đồng thăm lúa, Quốc chạy xe máy ngang nhà ông Năm và bị chặn đường. Bực tức, Quốc đã cầm kéo, đâm chủ nợ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ Quốc để điều tra về hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ thi thể cháy đen ở bãi đất trống trên đường số 5 (phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM), công an cho biết nạn nhân tên L.V.T (31 tuổi, quê Bến Tre) vừa ra tù được vài ngày. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định, anh T đi bộ vào bãi đất trống trên rồi tưới xăng lên người tự tử. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà của nạn nhân cũng đã đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang và Phòng CSGT, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 7 tàu khai thác, vận chuyển trái phép hơn 600m3 cát.

Dự kiến ngày 6/6, TAND TP Hà Nội đưa vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần (Cienco-1) ra xét xử. Theo đó, ông Cấn Hồng Lai (cựu Tổng giám đốc Cienco 1) và ông Phạm Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV) bị cáo buộc có sai phạm khi cổ phần hóa doanh nghiệp, gây thiệt hại gần 240 tỷ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở GD&ĐT Gia Lai để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Theo điều tra, ông Sửu với trách nhiệm là Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính từ năm 2017 đến tháng 3/2021, tham mưu trực tiếp để xảy ra sai phạm tại 10/14 dự án phần mềm.

Công an huyện Châu Phú (An Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Tâm (SN 2002) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Chí Tâm khai nhận, được một tài khoản facebook lạ nhắn tin thuê chém anh Phạm Văn Nam (SN 1975) là bảo vệ Công ty Nam Việt với giá 5 triệu đồng, Tâm đồng ý. Sau đó, Tâm mang theo cây dao dài khoảng 40 cm đi tìm và chém anh Nam rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tìm thấy thi thể nạn nhân em Hà Văn Đ (SN 2009) - nam sinh bị đuối nước sau khi cùng nhóm bạn ra sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy để tắm.