Bản tin Hình sự: Cảnh sát tiết lộ nguyên nhân vụ ba phụ nữ bị sát hại cùng lúc ở Khánh Hòa

TPO - TIN NÓNG ngày 8/5: Tạm giữ 'yêu râu xanh' giở trò đồi bại với bé gái 10 tuổi; Bắt hai tên cướp nổ súng bắn chủ tiệm vàng ở Hải Dương; Cảnh sát tiết lộ nguyên nhân vụ 3 người phụ nữ bị sát hại cùng lúc ở Khánh Hòa...

Liên quan đến vụ sát hại 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa, công an tỉnh này đã tạm giam Phan Danh Hưng (SN 1986) để điều tra về tội danh “Giết người”. Bước đầu, Hưng khai do bực tức chuyện vợ là chị Lý Thị Thùy Vân đòi ly hôn, nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác rồi bỏ về nhà mẹ ruột ở cùng xóm để ngủ, nên đối tượng đến cãi vã, xô xát với vợ rồi xuống bếp lấy con dao đâm chị Vân. Thấy vậy, cháu Lý Thị Minh Nguyệt và hàng xóm là bà Hồ Thị Di đến can ngăn cũng bị Hưng vung dao sát hại, khiến 3 người phụ nữ đều tử vong.

Trả lời tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan, Lê Thị Diệu Quỳnh (cựu Kế toán Công ty Vùng đất máy tính) phủ nhận toàn bộ cáo trạng liên quan tới mình. Theo bị cáo khai nhận, bị cáo chỉ là kế toán quản lý thu, chi tiền ra, tiền vào trong các tài khoản cá nhân và không thực hiện cân đối dòng tiền như cáo trạng.

Liên quan đến vụ phát hiện đôi chân cháy sém của nam giới tại bãi đất trống ở tổ 1 (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương), Công an Bình Dương cho biết đến nay vẫn chưa xác định được nơi gây án, đề nghị công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tìm danh tính nạn nhân. Cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, đứng ngoài cuộc sẽ bị xem xét xử lý.

Đi ăn giỗ, thấy cháu ngoại mới 10 tuổi của gia chủ chơi phía sau một mình nên Phạm Đức Nhật (29 tuổi) cho cháu 50.000 đồng rồi dụ dỗ, khống chế và ẵm cháu ra khu vực vắng người để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Nhật bỏ mặc cháu bé và đe dọa không được kể lại sự việc cho ai biết. Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã tạm giữ Nhật để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt được Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, cùng trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Trước đó, thấy anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977) đang trông tiệm vàng tại nhà, Đạt và Doanh đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín xông vào tiệm vàng, rút súng về phía anh Ninh đe dọa, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Anh Ninh đã hô hoán, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng thì bị đối tượng còn lại dùng súng bắn trúng ngực và đùi trái.

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã khởi tố đối tượng Lê Văn Anh, (SN 1962, Gia Lai) về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, khi vừa ra tù, Anh lên mạng tìm hiểu các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội tập trung đông người trên cả nước sau đó đến địa điểm tổ chức lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Được biết, đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nhất từ trước đến nay mà Công an thị xã Thái Hòa phát hiện, bắt giữ.