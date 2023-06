Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên

TPO - Ngày 11/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với ông Trần Tùng, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên về tội "Nhận hối lộ". Ông Tùng bị bắt tạm giam liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an dựa trên kết quả điều tra và xác minh, đã làm rõ các hành vi vi phạm của một số cá nhân tại một số bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Các vi phạm này đã được tách ra từ vụ án "Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành.

Từ căn cứ trên, ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Trần Tùng (SN 1978, ở Thái Nguyên), Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 của Bộ luật hình sự.

Sau khi được Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành thông báo và thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can này.