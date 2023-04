Vụ án 'chuyến bay giải cứu': Hành khách có được bồi thường?

Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án “chuyến bay giải cứu” về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nội dung cáo trạng thể hiện, do dịch COVID-19 bùng phát, từ đầu năm 2020 - 2021, cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Trong đó, từ tháng 4/2020 - 1/2022, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt tổ chức 772 chuyến bay, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo (chuyến bay hành khách tự chi trả chi phí, phí cách ly- PV).

Quá trình thực hiện, đại diện các doanh nghiệp (phần lớn là doanh nghiệp lữ hành du lịch) đã móc nối, đưa hối lộ cho nhóm cán bộ tại Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và một số cán bộ địa phương, để được “tạo điều kiện” cấp phép các chuyến bay, nơi cách ly tập trung.

Cáo trạng cho rằng, để có chi phí “bôi trơn”, nhóm doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay, “tăng” thêm nhiều chi phí phát sinh với công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước cách ly.

Liên quan vụ án, có 21 bị can bị truy tố ở nhóm tội “Nhận hối lộ”. Trong số này, có loạt cựu cán bộ cao cấp như: ông Tô Anh Dũng, ông Vũ Hồng Nam (đều là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), bà Nguyễn Thị Hương Lan (nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự), ông Nguyễn Quang Linh (nguyên trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh)…23 bị can bị truy tố tội “Đưa hối lộ”, nhóm bị can này chủ yếu là chủ doanh nghiệp du lịch lữ hành hoặc người lao động tự do.

4 bị can bị truy tố tội “Môi giới hối lộ”, trong đó điển hình nhất có nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

4 bị can bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

1 bị can phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 người bị truy tố về hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.