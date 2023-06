Bản tin Hình sự: Tiếng động lạ trước khi phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ

TPO - TIN NÓNG ngày 12/6: Bắt 'nữ quái' dựng chuyện bán cục trầm 1 tỷ USD để chiếm đoạt tài sản; Gọi điện gạ đánh nhau sau chầu nhậu, một người bị đâm chết; Nguyên nhân đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ...

Nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng trọ của đôi nam nữ trong đêm nhưng đến trưa hôm sau không thấy cửa phòng mở nên người dân khu phố 6 (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhìn qua khe hở cánh cửa phòng trọ, thì phát hiện ông T.C.T (43 tuổi, quê Quảng Trị) trong tư thế treo cổ, bà L.H.O (37 tuổi, quê Cà Mau) nằm bất động dưới nền nhà. Bước đầu, Công an TP Thủ Dầu Một nhận định, có thể do phát sinh mâu thuẫn nên ông T sát hại bà T rồi treo cổ tự tử.

Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh (cùng quê Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về tội "Giết người", "Cướp tài sản" khi nổ súng bắn người để cướp tại cửa hàng vàng Đức Nam, thuộc huyện Kim Thành gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với 11 người có hành vi đập phá nhà dân vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh N.T.T (37 tuổi, chủ căn nhà) cho biết, anh có cho một đôi vợ chồng thuê ở được khoảng 2 năm. Hơn một tháng trước, vợ chồng người này trả nhà thì xuất hiện một nhóm người đến tìm. Dù anh T đưa ra giấy tờ chứng minh căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình nhưng nhóm người này vẫn kéo đến đập phá gây hư hỏng tài sản.

Bà Lê Thị Lan làm nghề buôn bán gỗ nên quen biết với ông N.L (64 tuổi) làm nghề thợ mộc và thu mua gỗ. Tháng 10/2020, bà Lan nhiều lần điện thoại cho ông L nói rằng đã mua được một cục trầm nặng khoảng 7kg của người dân tại huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) và đã bán cục trầm này cho một công ty nước ngoài với giá 1 tỷ USD. Số tiền bán trầm đã được chuyển về một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam. Sau đó, bà Lan nói phải có khoảng 3 tỷ đồng để đóng thuế và bồi dưỡng nhân viên ngân hàng thì mới được giải ngân 1 tỷ USD tiền bán cục trầm để ông này vay mượn và mang tiền tích góp gần 1,4 tỷ đồng cho bà Lan với lời hứa, sẽ cho ông L 1.000 tỷ đồng sau khi giải ngân được số tiền này.

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ Trần Văn Thuận (40 tuổi) liên quan vụ án giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn về chuyện bạn nhậu là Võ Văn Quí (41 tuổi) mang thùng kẹo kéo ra hát làm Thuận không ngủ được khi hai người cùng nhậu nên Thuận dùng dao đâm khiến Quí bị thương ở bụng và chết tại chỗ.

Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm ba luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" là Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi) vì liên quan đến hành vi phát tán trên không gian mạng, có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với số tiền hơn 20 tỷ đồng do Hoàng Ngọc Sơn (SN 1985), Nguyễn Quốc Sơn (SN 1984) và Lê Xuân Hạnh (SN 1984) cầm đầu. Theo điều tra, các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề từ tháng 2/2023 đến khi bị bắt giữ là hơn 20 tỷ đồng. Riêng ngày bị bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng tổng số tiền hơn 600 triệu đồng để đánh bạc.