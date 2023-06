Triệt xóa đường dây lô đề hơn 20 tỷ đồng ở Nghệ An

TPO - Để tránh bị phát hiện, đến khung giờ nhận bảng lô đề, các đối tượng và đại lý trong đường dây thường di chuyển lưu động và chuyển bảng lô, đề qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram.

Ngày 12/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức “chuyển số lô, số đề” tại thị xã Cửa Lò với số lượng lớn do 3 đối tượng cùng trú tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò gồm Hoàng Ngọc Sơn (SN 1985), Nguyễn Quốc Sơn (SN 1984) và Lê Xuân Hạnh (SN 1984) cầm đầu. Đây là đường dây đánh bạc hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Để tránh bị phát hiện, đến khung giờ nhận bảng lô đề, các đối tượng và đại lý trong đường dây không ở nhà hay một chỗ cố định mà thường di chuyển lưu động và chuyển bảng lô, đề qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram. Hoạt động này đã diễn ra trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an thị xã Cửa Lò và các đơn vị liên quan triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng cùng trú tại thị xã Cửa Lò về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 15 điện thoại di động, nhiều sổ ghi số lô, đề và các tang vật khác liên quan tới chuyên án.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề từ tháng 2/2023 đến khi bị bắt giữ là hơn 20 tỷ đồng. Riêng ngày bị bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng tổng số tiền hơn 600 triệu đồng để đánh bạc.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.