Đề nghị kiểm tra phản ánh lô đất 3.400 m2 trong khu đô thị tại Hà Nội bị chiếm dụng

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Nguyễn Thái Hoà, trú tại số 28 TT 11B, Khu đô thị Văn Quán (phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) phản ánh việc Tổng Cty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) tiếp tục chiếm dụng lô đất CC2A có diện tích 3.400 m2, trong đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 920m2 không đúng quy định của pháp luật (hiện lô đất này đã được xây dựng nhà hàng).

Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản hồi âm, cho biết: Căn cứ Thông tư số 05 (ngày 1/10/2021) của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Thanh tra Bộ Xây dựng chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Thanh tra Bộ Xây dựng.

2. Đơn của ông Nguyễn Viết Lâm (được bà Nguyễn Thị Chiến uỷ quyền), trú tại số 1, 44/58/6 phố Đức Giang (phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) khiếu nại Quyết định số 2461 (ngày 13/7/2022) của UBND thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số đỏ) cho bà Chiến. Theo Quyết định 2461, thửa đất 474,4 m2 của bà Chiến tại phường Ngọc Thuỵ (Long Biên, Hà Nội) đủ điều kiện cấp sổ đỏ 151 m2 đất ở, trong đó có 90 m2 đất trong hạn mức giao đất ở, 61 m2 vượt hạn mức giao đất ở, phần còn lại là đất nông nghiệp. Bà Chiến khiếu nại Quyết định 2461, cho rằng: Theo khoản 1 và 2 điều 100, khoản 2 điều 103 Luật Đất đai năm 2013; khoản 3 điều 24 Nghị định 43/CP (năm 2014), toàn bộ 474,4 m2 là đất ở do cha ông để lại, sử dụng trước 18/12/1980 nên được cấp sổ đỏ, không phải đóng tiền sử dụng đất.

Trước khiếu nại trên, Ban Tiếp Công dân (UBND thành phố Hà Nội) có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết đã chuyển nội dung đơn trên đến Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội để kiểm tra, báo cáo UBND thành phố Hà Nội kết quả thực hiện.

3. Đơn của ông Hồ Sỹ Đức, trú tại bản Ná Tọc (xã Mường Tọc, Quế Phong, Nghệ An) kiến nghị việc bị khởi tố oan sai trong việc cho vay lãi. Ngày 19/5/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Quế Phong có văn bản (số 292) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Qua nghiên cứu nội dung đơn, hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật, có thể nhận định việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quế Phong khởi tố điều tra, đề nghị truy tố và Viện KSND huyện Quế Phong ra cáo trạng truy tố bị can Hồ Sỹ Đức về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ Luật Hình sự là có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Vụ án hiện đã được chuyển đến TAND huyện Quế Phong để xét xử theo quy định. Vậy việc bị can Hồ Sỹ Đức có phạm tội như kết luận điều tra và cáo trạng truy tố hay không phải chờ phán quyết của Toà án có hiệu lực pháp luật.