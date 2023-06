Dùng dao uy hiếp, trói chủ tiệm tạp hoá rồi lấy tiền chơi game

TPO - Sau khi dùng dao Thái Lan kề vào cổ chủ tiệm tạp hoá, Tiến cột tay chân nạn nhân rồi lấy tiền, dây chuyền vàng, điện thoại di động.

Ngày 13/6, Công an huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết, đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tiến (SN 2007, trú xã Ia Vê, huyện này) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 11/6, Nguyễn Văn Tiến điều khiển xe máy biển số 81T1-092.27 đến tiệm tạp hoá của bà N.T.T.T. (trú thôn Tân Lập, xã Ia Pia, huyện Chư Prông) mua dép, mũ.

Sau khi mua hàng, Tiến dùng dao Thái Lan kề vào cổ bà T. rồi lấy khăn tắm buộc tay, chân nạn nhân. Tiến lục lấy 2,4 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Prông đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Văn Tiến. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, do không có tiền để nạp vào game online nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản trên.