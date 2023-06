Dùng gậy bida đánh chết người tình rồi tự vẫn

TPO - Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sau khi xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông dùng cây cơ bida đánh chết người tình rồi treo cổ tự tử.

Chiều 15/6, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an xác định, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông T.C.T (44 tuổi, quê Quảng Trị) đã dùng cây cơ bida đánh vào vùng cổ phải, vùng gáy của bà L.H.O (37 tuổi, quê Cà Mau) khiến nạn nhân bất động.

Sau khi phát hiện bà O. đã tử vong, ông T bế thi thể nạn nhân lên võng, rồi dùng sợi dây treo cổ tự tử trong phòng trọ. Ông T. và bà O. chung sống với nhau như vợ chồng, trước khi phát hiện vụ việc, hàng xóm nghe tiếng hai người này cãi nhau.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 12h trưa 12/6, người dân phát hiện đôi nam nữ tử vong tại phòng trọ trên địa bàn khu phố 6 (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nhận tin báo từ người dân, Công an TP Thủ Dầu Một đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Tại hiện trường, công an phát hiện có cây cơ bida, vùng cổ và gáy của nữ nạn nhân bị bầm tím.