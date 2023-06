Phá nhóm chuyên cướp tài sản trên đường vắng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) vừa tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng gồm Võ Thành Nhân (SN 2003), Phạm Văn Vĩnh (SN 2001), Trần Ngọc Phi (SN 2004), Hà Minh Thiện (SN 2006), cùng trú tại xã Tân Thạnh, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng); Huỳnh Văn Nhân (SN 2006), trú tại phường 2, thành phố Sóc Trăng; Nguyễn Văn Đậu (SN 2003), trú tại phường 8, thành phố Sóc Trăng và Trần Huỳnh Đức (SN 1999), trú tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Theo lực lượng chức năng, thời gian trước đó, trên tuyến đường 934B từ thành phố Sóc Trăng đến huyện Trần Đề liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Từ thông tin đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Trần Đề phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triển khai các biện pháp công tác nhằm nhanh chóng triệt phá nhóm cướp nguy hiểm này.

Rạng sáng 16/6, trên đường 934B thuộc xã Tài Văn (huyện Trần Đề), Công an huyện Trần Đề phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng này bỏ chạy nhưng các chiến sĩ bắt giữ được Huỳnh Văn Nhân và Trần Ngọc Phi.

Đến tối cùng ngày, hai đối tượng Võ Thành Nhân và Phạm Văn Vĩnh đến cơ quan công an đầu thú. Từ lời khai của các đối tượng trên, ngày 17/6, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng: Hà Minh Thiện, Trần Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Đậu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ khoảng đầu tháng 6/2023 đến nay, đã liên tiếp thực hiện 8 vụ cướp tài sản trên tuyến đường 934B.

Thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng ban đêm, đường vắng, khi phát hiện người đi đường một mình hoặc là phụ nữ, chúng chạy xe máy đuổi theo, áp sát và chặn xe, dùng dao khống chế cướp tài sản. Nếu nạn nhận chống cự thì dùng dao chém gây thương tích. Tài sản chúng cướp chủ yếu là điện thoại di động, tiền và đồ vật có giá trị của người đi đường.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 xe mô tô, 4 cây dao, 4 điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan và tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an huyện Trần Đề thông báo, ai là nạn nhân liên quan đến các vụ cướp tài sản trong thời gian qua, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Đề, địa chỉ số 100, đường 30/4, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để phối hợp giải quyết.