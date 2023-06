Bản tin Hình sự: Nghi án nam thanh niên tử vong do bị chú ruột chích điện

TPO - TIN NÓNG ngày 17/6: Nghi án nam thanh niên tử vong do bị chú ruột chích điện; Khởi tố kẻ tạt xăng đốt nhà, đuổi chém người yêu đồng giới; Định giá dự án Khu nhà ở FLC để điều tra; Giám đốc và kế toán Trung tâm y tế lĩnh án vì đòi phần trăm khi mua sắm vật tư;...

Anh Trần Công Nguyên (32 tuổi, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Hải Phòng) được phát hiện tử vong trên giường, bên cạnh có dây diện. Nhà chức trách ban đầu nhận định, nạn nhân bị người khác chích điện do mâu thuẫn. Nghi phạm được xác định là Trần Hữu Côn, 59 tuổi, chú ruột anh Nguyên. Ông Côn sống ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mới về quê ở xã Đa Phúc. Công an quận Dương Kinh đang truy tìm ông Côn.

Do ghen tuông, anh N.B.P. (ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đòi chia tay nên Trần Ngọc Linh (SN 1991), ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã tìm đến tận nhà tạt xăng đốt người tình đồng giới giữa đêm khuya. Khi P. chạy được ra ngoài, Linh lại tiếp tục dùng dao rượt theo chém gây thương tích cho người tình rồi bỏ chạy. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Linh để điều tra về hành vi “giết người”.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm của TAND quận 1 (TAND TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) 9 tháng tù. Cùng bị tuyên phạt 9 tháng tù là các bị cáo Phạm Quyền Quy (24 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Ngọc Khương (24 tuổi, quê TPHCM). Bị cáo Phan Hoàng Nam (25 tuổi, quê Đồng Tháp) bị tuyên phạt 12 tháng tù. Cả 4 bị cáo cùng phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TPHCM cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 phụ nữ gồm bà T.T.L.C (50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và T.H.L (47 tuổi, ngụ quận 12) đăng nội dung sai sự thật vụ nhóm người tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, cả 2 đều nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm.

Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã đề nghị truy tố thêm hai bị can Trần Phú Hưng (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và định giá AIC – Việt Nam) và Nguyễn Anh Tuấn (thẩm định viên) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong khi đó, các bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch NSI Group) bị đề nghị truy tố thêm tội “Đưa hối lộ”; Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh), Ngô Vui và Hà Huy Long (đều là nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở) bị đề nghị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”.

Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hoá đang thực hiện các bước theo quy định để định giá tài sản theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá về định giá tài sản thửa đất của dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC thuộc Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hoá, tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Đây là dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất không thông qua đấu giá.

Trong quá trình thực hiện thanh toán các gói thầu, Hà Thủy Chung (SN 1976), Kế toán trưởng, Trưởng Phòng tài chính – kế toán TTYT huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đã có hành vi đặt vấn đề với một số nhà thầu chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng; sau đó, đề xuất giám đốc không nhập quỹ tiền mặt theo quy định và sử dụng vào mục đích khác. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Thủy Chung 3 năm tù giam.