Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị đề nghị truy tố thêm tội nhận hối lộ

TPO - Sau một thời gian điều tra bổ sung, C03 Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và hai thuộc cấp thêm tội "Nhận hối lộ"; trong khi, bị can Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch NSJ) bị truy tố thêm tội "Đưa hối lộ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan”. Theo đó, tại bản kết luận điều tra bổ sung lần này, C03 đề nghị truy tố thêm hai bị can Trần Phú Hưng (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và định giá AIC – Việt Nam) và Nguyễn Anh Tuấn (thẩm định viên) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong khi đó, các bị can Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch NSI Group) bị đề nghị truy tố thêm tội “Đưa hối lộ”; Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh), Ngô Vui và Hà Huy Long (đều là nguyên Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở) bị đề nghị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Được biết hồi cuối tháng 2/2023, C03 mới chỉ đề nghị truy tố Nga, Oanh, Vui và Long về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc cùng thuộc cấp tự lập 6 dự án cho Sở GD&ĐT Quảng Ninh rồi tham gia đấu thầu, trúng cả 6 dự án trong giai đoạn 2016 - 2019. Các gói thầu này đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, giá vật tư bị “nâng khống” nên gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. Sau đó, bị can Nga chi "hoa hồng" cho bà Vũ Liên Oanh 14 tỷ đồng; Ngô Vui 14,8 tỷ đồng và Hà Huy Long hơn 1,8 tỷ. Trong kết luận bổ sung, C03 cho rằng việc Nga đưa tiền cho Vũ Liên Oanh; Ngô Vui và Hà Huy Long, sau khi được nhóm người trên tạo điều kiện cho Công ty NSJ của Nga trúng thầu. Hành vi này của Nga đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”, còn hành vi nhận tiền của Vũ Liên Oanh và hai thuộc cấp đã phạm tội “Nhận hối lộ”. C03 cáo buộc Nga là chủ mưu cầm đầu cùng với Vũ Liên Oanh, song quá trình điều tra, Nga chỉ khai nhận về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, không thừa nhận việc đưa tiền hối lộ. “Bị can chưa ăn năn hối lỗi, cần xem xét xử lý nghiêm”, kết luận bổ sung nêu. Đối với bị can Trần Phú Hưng, C03 cáo buộc, ông này với vai trò là Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và thẩm định AIC – Việt Nam, đã chỉ đạo thẩm định viên khống tiến hành điều tra, khảo sát thực tế về giá thiết bị, không thẩm định giá, ký khống chứng thư thẩm định theo đúng mức giá chủ đầu tư đề nghị. Bên cạnh đó, Hưng còn lập, ký hợp thức báo cáo kết quả thẩm định giá để Sở GD&ĐT Quảng Ninh, làm căn cứ phê duyệt, mua sắm thiết bị giáo dục mầm non năm 2019, gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng. Còn bị can Nguyễn Anh Tuấn, trên cương vị là thẩm định viên của công ty đã ký khống các chứng thư thẩm định giá theo chỉ đạo của Hưng. Hoàng An - Minh Đức