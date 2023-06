Bản tin Hình sự: Chân dung 'tú ông' 21 tuổi điều hành đường dây gái gọi liên tỉnh

TPO - TIN NÓNG ngày 16/6: Vợ chồng cựu Giám đốc BV Thủ Đức dùng 103 tỷ đồng hưởng lợi từ 'thông thầu' mua bất động sản; Móc nối với người bản địa để vận chuyển 9.000 viên ma túy tổng hợp; Chân dung 'tú ông' 2k điều hành đường dây gái gọi liên tỉnh...

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Trần Ngọc Diệp (SN 2002) về hành vi sử dụng nickname “Boss Long Xuyên” để điều hành đường dây "gái gọi" liên tỉnh. Theo điều tra, Diệp gửi ảnh nhiều gái bán dâm cho người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá trên mạng xã hội. Sau đó, người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn số phòng để Diệp điều gái bán dâm đến hoạt động mua bán dâm. Ngoài địa bàn An Giang, Diệp còn liên hệ, điều gái bán dâm từ các tỉnh, thành lân cận đến TP Long Xuyên khi có khách yêu cầu.

Liên quan đến vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi), Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại khu vực cổng khu đô thị GoldMark City phường Phú Diễn. Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố Lê Văn Hữu (Chủ sở hữu của lô hàng “Viên sủi Lady – chính hãng”) và Trương Thị Thảo (quản lý kinh doanh hệ thống bán hàng online) về hành vi nêu trên.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ Lương Anh Tú (SN 1995) trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo điều tra, Tú móc nối với một số đối tượng người Mông ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để mua ma túy với số lượng lớn, sau đó vận chuyển về các huyện miền xuôi tiêu thụ. Thời điểm bị bắt giữ, Tú đang vận chuyển 9.000 viên ma túy tổng hợp.

Công an TPHCM đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông N.H.A.D (56 tuổi, huyện Bình Chánh) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk. Theo điều tra, ông D đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên Facebook nhằm hướng lái dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương.

Trần Quang Đức (33 tuổi, nhân viên ngân hàng) được giao nhiệm vụ trực tiếp thu thập, lập hồ sơ của khách hàng vay hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, không có tài sản đảm bảo. Sau đó, Đức có dấu hiệu làm khống, giả 5 hồ sơ vay tín chấp khách hàng, chữ ký của Phó giám đốc ngân hàng này và chuyển bộ phận quản lý tín dụng thực hiện giải ngân khoảng 1,8 tỷ đồng để chiếm đoạt cho đến nay. Công an TP HCM đang điều tra vụ việc.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Quân (50 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP HCM) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết luận điều tra, đối với số tiền hưởng lợi bất chính hơn 103 tỷ đồng từ các gói thầu nhờ lập công ty “sân sau” của mình, vợ chồng bị can Nguyễn Minh Quân đã sử dụng để mua bất động sản, chi tiêu cá nhân.