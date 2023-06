Vụ xây trái phép 680 căn biệt thự và nhà ở: Bắt hai lãnh đạo phòng quản lý đô thị

TPO - Liên quan đến vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 2 cán bộ Phòng Quản lý đô thị và một chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường huyện Trảng Bom.

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối với ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi), Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường huyện Trảng Bom. Cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố các bị can trên là kết quả của quá trình điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Dự án do Công ty CP đầu tư xây dựng LDC làm chủ đầu tư đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự vào ngày 29/5 vừa qua.

Trước đó, năm 2016, khu dân cư Tân Thịnh được chính quyền tỉnh chấp thuận địa điểm dự án tại xã Đồi 61. Diện tích dự án có nguồn gốc 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân và Công ty cổ phần đầu tư LDG với diện tích hơn 15 ha. Doanh nghiệp đã sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định pháp luật.