Phá đường dây đánh lô đề hơn 15 tỷ đồng tại Huế

TPO - Một đường dây chuyên ghi lô đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng vừa bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế triệt phá.

Ngày 4/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức bằng hình thức ghi lô đề, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.

Nhóm người bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987, giữ vai trò cầm đầu), Ngô Thị Thùy Nhung (SN 1994), Phạm Văn Thành (SN 1981), Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991), Tôn Thất Trác (SN 1976), Nguyễn Thế Hùng (SN 1991, cùng trú tại TP. Huế).

Trước đó, tại địa chỉ số 199 Phạm Văn Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Huế thực hiện kiểm tra, bắt quả tang nhóm người do Nguyễn Thị Thanh Nga cầm đầu đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người sử dụng phần mềm để trao đổi thông tin, chuyển tờ tịch (tờ phiếu thông tin) ghi đề. Nguyễn Thị Thanh Nga khai nhận là người trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các cái cấp dưới thông qua tài khoản mạng xã hội. Hàng ngày, khi có kết quả sổ xố, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua mạng xã hội, sau đó cái cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Công an xác định chỉ riêng trong ngày 26/12/2023, nhóm người trong đường dây của Nguyễn Thị Thanh Nga nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề từ 39 người khác, với tang số tạm tính trên phôi đề là 595 triệu đồng. Ước tính từ tháng 12/2023 đến thời điểm bị triệt phá, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế cũng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền 3,5 triệu USD/tháng.