Bản tin Hình sự: Đâm bạn nhậu vì 'xin lỗi nhưng không được chấp nhận'

TPO - TIN NÓNG ngày 19/7: Cảnh sát xuất hiện tại biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai; Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 13 tuổi nhiều lần đến mang thai; Người đàn ông ở Hà Nội mất 10 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của công an dỏm...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Trước đó, sáng 19/7, nhiều cảnh sát thuộc Bộ Công an và đại diện Viện kiểm sát có mặt tại căn biệt thự của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai nằm trên đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (30 tuổi, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra ban đầu, ngày 17/2, Lê Văn Hoàng khi nhậu xong đã đến nhà em L.T.T.P. (13 tuổi) chơi. Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Hoàng đưa P. vào phòng ngủ của gia đình, dù bị P. kháng cự nhưng Hoàng đã đe doạ rồi thực hiện hành vi giao cấu với em. Ngày 10/7, người nhà thấy bụng của P. to lên bất thường, nên đưa đi siêu âm thì phát hiện P. đã có thai 22 tuần tuổi.

Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hoài Nam (17 tuổi, trú huyện Đăk Glei) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, Lê Trọng Hoàng (15 tuổi, trú xã Đăk Môn) điều khiển xe máy BKS 70F1-208.10 lưu thông theo hướng thị trấn Đăk Glei đi xã Đăk Môn với tốc độ nhanh, nẹt pô liên tục nên bị tổ công tác dừng phương tiện. Hoàng không chấp hành, rồ ga lao thẳng xe vào tổ công tác khiến đại úy công an và đối tượng bị chấn thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an quận quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh cán bộ công an yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Trước đó, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của anh T. (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) về việc anh nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ công an. Người này yêu cầu anh cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Sau khi cài đặt xong, anh T. phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 10 tỷ đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiến hành điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Trần Doãn Minh Bảo (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM). Trước đó, tổ công tác phát hiện Trần Doãn Minh Bảo không thắt dây an toàn trong lúc điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-111.29. Lúc này lực lượng tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Bảo không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy buộc lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng biện pháp dừng phương tiện. Sau khi dừng xe, Bảo nhảy xuống xe, dùng dao tấn công cảnh sát.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố, khởi tố bị can đối với Ngần Văn Long (SN 1991, trú tại Hòa Bình) về tội "Giết người". Trước đó, Long và Thắng (SN 2004, trú tại Hòa Bình) cùng T. và 3 người khác ngồi uống bia tại quán nhậu ở quận Long Biên. Trong khi uống bia, anh T và Thắng xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. T. cầm chiếc điếu cầy định đánh Thắng nhưng mọi người can ngăn nên chưa xảy ra xô xát. Sau đó, Thắng bỏ đi còn Long ở lại. Long đã xin lỗi nhưng T. không đồng ý, dọa sẽ còn đánh Thắng. Sau đó, Long về nhà lấy dao dọc giấy quay lại "xử" T. Trong lúc xô xát, Long dùng dao đâm vào cổ T. dẫn đến thương tích phải đi viện điều trị.

Tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) phối hợp Công an xã Lạc Hồng và tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồng Cầu (xã Lạc Hồng) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi kiểm tra hành chính quán karaoke Luxury ở thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng phát hiện tại phòng vip3 tầng 4 có nhóm 7 đối tượng gồm 4 nam, 3 nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Cơ quan chức năng xác định, nhân viên quán karaoke đã cung cấp ma túy cho khách sử dụng.