Bản tin Hình sự: Vờ xin đi nhờ xe máy, kề dao vào cổ người phụ nữ để cướp

TPO - TIN NÓNG ngày 16/7: Nhân viên ngân hàng lừa tiền của khách để trả 'vay nóng'; Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 10 tỷ mỗi tháng; Chồng đuổi chém vợ trọng thương rồi cầm dao tự vẫn ở Lào Cai...

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Hải đã lừa khách ký vào giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản để giải ngân, sau đó lấy tiền đó đi trả vay nóng và đầu tư tiền ảo. Nạn nhân và là người tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hải là bà N.T.K.P (43 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu).

Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Dương Tấn Thuận (SN 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Cùng vụ, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hình sự 7 người khác có độ tuổi từ 34 đến 49, trú tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP.HCM. Thuận cùng đồng bọn sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá theo website cá cược Bong88 để thu hút, phục vụ người chơi. Công an xác định mỗi tháng đường dây này giao dịch khoảng 10 tỷ đồng tiền cá cược.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ Hồ Đăng Hải (ngụ phường Kim Long, TP. Huế; đối tượng truy nã nguy hiểm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ Đăng Hải đã làm giả giấy tờ xe ô tô con hiệu Mercedes-Benz mang tên mình rồi đem đi cầm cố với số tiền 950 triệu đồng, sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn vào TP.HCM.

Khoảng 6h40 sáng 16/7, tại tổ 20 phường Lào Cai, TP Lào Cai, anh M.Q.T (SN 1980, ở TP Lào Cai), là cán bộ biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, có mâu thuẫn với vợ là V.T.Q.T (SN 1994, ở TP Lào Cai), giáo viên ở huyện Bát Xát. Tại thời điểm trên, anh T đã cầm dao đuổi chém vợ mình tới trước số nhà 004 đường Đinh Bộ Lĩnh, tổ 20, phường Lào Cai và chém vào tay, chân, đầu, khiến chị T nằm gục tại chỗ. Sau khi gây án, anh M.Q.T đã cầm dao chém liên tiếp vào gáy mình hòng tự vẫn nhưng được người dân ngăn cản kịp thời. Tiếp đó anh M.Q.T đi bộ về nhà, tiếp tục cầm dao tự chém vào người mình.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi 16 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế", xảy ra tại Hòa Bình, Thái Bình và các tỉnh, thành phố từ năm 2020. Tính từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma”, xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Viện kiểm sát đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can, trong đó, Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò chỉ đạo xuyên suốt. Bên truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng, 261.914 USD.

Sáng nay (16/7), diễn ra phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ buôn lậu vàng xảy ra tại TPHCM, Tây Ninh và các địa phương liên quan. Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt, không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các đối tượng đã cất giấu hơn 6 tấn vàng lậu trong ngăn bí mật, dưới sàn xe ba gác mua đá lạnh sinh hoạt, đưa qua biên giới trót lọt.

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 2622 truy tìm Bùi Thị Thúy Kiều (SN 1983, quê quán xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đăng thông tin lên các phương tiện truyền thông để rao bán dự án khu dân cư Cát Linh (là dự án có thật); đồng thời các đối tượng cung cấp các giấy tờ, tài liệu và các thông tin giả liên quan đến dự án để bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH đầu tư phát triển Cát Linh.

Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) vừa bắt đối tượng Bùi Như Thắng (SN 1991, ở thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương). Trước đó, chị Huy đi xe máy BKS 34B3 - 902.08 đến Công ty TNHH Xuất khẩu IRI Factory Vina ( xã Hồng Lạc) để làm việc. Khi đi qua đoạn đường gần nhà văn hóa thôn Đồng Hới, Thắng vẫy tay xin đi nhờ và được chị Huy đồng ý. Đến khu vực vắng người, đối tượng bảo chị Huy dừng lại, sau đó rút con dao kề vào cổ chị Huy, yêu cầu xuống xe, sau đó đối tượng phóng xe bỏ trốn.