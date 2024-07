Bản tin Hình sự: Chủ quán karaoke tổ chức bắt giữ nữ nhân viên để siết nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 13/7: Bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn đầu độc vợ cũ; Công an Quảng Bình lên tiếng vụ tiêu hủy 2 siêu xe Lamborghini và G63 AMG; Thu giữ số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc...

Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Đức Hùng (60 tuổi, ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để điều tra về tội "Giết người". Dù đã ly hôn nhưng Hùng vẫn sống chung nhà với với vợ cũ là bà T.T.H (62 tuổi, ở cùng huyện Đồng Xuân). Do mâu thuẫn trong việc chia tài sản, Hùng đã nảy sinh ý định giết vợ cũ. Lợi dụng lúc bà H. không có mặt, Hùng đã đổ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn sáng của vợ cũ. Khi chuẩn bị ăn, bà H. phát hiện đồ ăn có mùi vị bất thường nên trình báo cơ quan công an.

Trước xôn xao dư luận về việc tiêu hủy phương tiện ô tô gồm 2 siêu xe tiền tỉ nhãn hiệu Lamborghini và G63 AMG, công an Quảng Bình lên tiếng cho biết 2 ô tô nói trên không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Thượng tá Trần Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau gần 4 năm điều tra, xác minh nhưng không tìm thấy chủ nhân của 2 chiếc xe này. Hơn nữa, biển kiểm soát, số khung, số máy cũng không tìm thấy dữ liệu nguyên thủy. Công an Quảng Bình đã hỏi Cục CSGT và cục trả lời là không đăng ký được, nên buộc phải tiêu huỷ theo quy định pháp luật.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra một phòng trọ tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, nơi P.V.K.H (SN 2004, trú phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) thuê trọ. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng công an phát hiện P.V.K.H đang kinh doanh hàng hóa bao gồm thiết bị, phụ kiện nung nóng tinh dầu (thuốc lá điện tử) và các lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Tổng cộng đã thu giữ được hơn 600 sản phẩm bao gồm thiết bị nung nóng tinh dầu, lọ tinh dầu và phụ kiện thiết bị nung nóng tinh dầu liên quan đến thuốc lá điện tử.

Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được nghi phạm Trương Trọng Tính (21 tuổi, trú thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), là 1 trong 5 người tham gia vụ chém chủ nợ nguy kịch ở Gia Lai. Công an huyện Đăk Đoa xác định bà Nguyễn Thị Duyên (48 tuổi, trú thị trấn Đăk Đoa) là người thuê nhóm “giang hồ” chém chủ nợ là anh Đ.V.T (trú thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) để dằn mặt nhằm giãn thời gian trả khoản nợ gần 2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (Công an Bình Dương) đã tạm giữ Đặng Quốc Huy (SN 1986, quê Tây Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2024, bà H.N có chồng đang bị Công an Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam với tội danh Giết người. Sau khi chồng bị bắt, theo giới thiệu của bạn bè, bà N. đến Tây Ninh gặp Huy để nhờ xin gặp chồng và làm thủ tục xin bảo lãnh cho chồng tại ngoại. Huy đã chiếm đoạt số tiền hơn 700 triệu đồng của người phụ nữ.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Khoảng 17h ngày 12/7, ông Thái Bá N. (70 tuổi, trú xóm 1, xã Sơn Hải) đang đạp xe trên đường thì bị một thanh niên cầm gậy gỗ từ phía sau lao tới đánh liên tiếp vào đầu và gáy. Do bị đánh bất ngờ cùng với vết thương quá nặng nên ông N. tử vong tại chỗ.

Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện kho khí “bóng cười” trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo tổ công tác của Công an quận khẩn trương phối hợp với Đội QLTT số 12 và Công phường Khương Đình tiến hành kiểm tra địa điểm trên. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 98 bình kim loại chứa khí “bóng cười” N2O và 1.000 vỏ bóng. Chủ kho hàng khai nhận đã mua số bình khí “bóng cười” trên để buôn bán kiếm lời.

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trong vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ nhân viên quán karaoke trái phép. Năm 2023, chị H. (SN 2002, trú tại tỉnh Hưng Yên) làm việc tại quán karaoke tại thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn do Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, trú tại huyện Hoài Đức) làm chủ. Chị H. có vay của Điệp 19 triệu đồng, tiền lãi 10 triệu đồng, tổng số tiền nợ chị phải trả là 29 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, chị H. đã bỏ trốn và bị các đối tượng đe dọa, ép đưa điện thoại iPhone 11 Pro max để trả nợ; gọi cho người nhà mang 20 triệu đến trả.