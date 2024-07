Bản tin Hình sự: Công an Hà Nội thu giữ 3 tấn thuốc nam giả

TPO - TIN NÓNG ngày 10/7: Nữ sinh lớp 9 treo cổ tự vẫn vì bị dọa tung clip nhạy cảm; Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ cô gái trẻ bị bắn chết ở Hà Nội; Khởi tố bị can trong vụ thảm án gây chấn động ở Quảng Ngãi...

TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử phúc thẩm hình sự vụ án “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm". Theo đó, HĐXX đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Bàu Bàng, đề nghị điều tra bổ sung. Bị cáo Lê Thành Nhân (SN 2004, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và P. T. N.Q. (SN 2008, tạm trú tại Bình Dương) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau đó, Nhân đặt vấn đề gọi video để “show hàng” (phơi bày bộ phận nhạy cảm trên cơ thể)... Nhân quay lại video và yêu cầu Q. làm theo nếu không sẽ tung lên mạng. Sau đó, mọi người phát hiện Q. trong tư thế treo cổ và tử vong.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) khám xét khẩn cấp hai địa điểm trên địa bàn TP. Huế, bắt giữ nhóm 7 đối tượng về hành vi sử dụng mạng viễn thông để thực hiện chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra ban đầu, công an xác định, từ tháng 1/2024 đến ngày bị phát hiện, nhóm 7 đối tượng này đã thuê nhà tại 2 địa điểm kể trên, sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Các đối tượng đã chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt của hơn 200 bị hại trên cả nước, với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Thanh (41 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thanh đến uống cà phê tại quán L.L. Quan sát trong quán không có người, Thanh tiến tới đánh rồi trói tay chị N.T.B.M. (35 tuổi) chủ quán. Sau đó, Thanh cướp của chủ quán 3 sợi dây chuyền, 1 điện thoại di động cùng số tiền 11 triệu đồng (tổng tài sản bị cướp khoảng 36 triệu đồng), rồi lên xe tẩu thoát.

Do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T. (50 tuổi, làm nghề sửa xe máy) và gia đình Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi). Giữa tháng 6/2024, Thuyết từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP. Quảng Ngãi (khoảng 700km) chuẩn bị sẵn một con dao, đột nhập vào vườn nhà ông T. và ẩn nấp trong vườn chờ gây án. Sau đó đối tượng gây ra vụ thảm án khiến ông T. và vợ là bà P. (42 tuổi, cùng trú thôn 4, xã Nghĩa Dõng) tử vong tại chỗ; hai con nhỏ là cháu Y. (6 tuổi) và N. (4 tuổi) bị đâm nhiều nhát, bị thương nặng, được người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Từ năm 2021 - 2023, ông Nguyễn Thái Hưng (SN 1979, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang) - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã "bắt tay" với Nguyễn Thị Thu (SN 1989, nguyên công chức tài chính kế toán UBND xã) chỉ định một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện thi công 21 công trình đường bê tông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Sau đó, ông Hưng ký duyệt khống khối lượng thi công, hồ sơ thanh toán để “rút ruột” 2,2 tỷ đồng. Trong năm 2021 - 2022, ông Hưng và bà Thu còn chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng từ kinh phí do Nhà nước chi trả hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Ngày 10/7, liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong, xảy ra trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) rạng sáng 3/7 vừa qua. Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An, bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam). Đối tượng này bị bắt giữ vào khoảng 0h cùng ngày, khi đang trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia. Hiện đối tượng đang được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, nhận được đơn trình báo của chị L. (SN 2000, thường trú tại tỉnh Thanh Hoá) về việc bị lừa hơn 300 triệu đồng khi làm cộng tác viên online cho một công ty thẩm mỹ viện. Chị L. cho biết có nhận được đường link làm nhiệm vụ sẽ được hưởng hoa hồng của công ty. Với lời mời chào hấp dẫn, chị L. đã chuyển 330 triệu đồng nhưng không rút được tiền. Lúc này chị mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các đối tượng đặt mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có giá rẻ về tập kết tại xưởng, sử dụng máy in màu để in tem, nhãn giả tem, nhãn của Hợp tác xã dược liệu Nam dược Mạc Minh, sau đó đóng gói thành thành phẩm thuốc giả và bán trên Facebook. Cơ quan công an thu giữ gần 3 tấn thuốc nam Kháu Vài Lèng, Đại tràng HG giả, có tổng trị giá hơn 2.9 tỷ đồng...