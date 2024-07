Bản tin Hình sự: Nhóm 'trẻ trâu' đuổi đánh người dân chỉ vì 'ngứa mắt'

TPO - TIN NÓNG ngày 9/7: Kẻ sát hại vợ cũ và mẹ vợ ở Hải Dương khai động cơ gây án; Lý lịch 'đen' của kẻ dùng búa tấn công nữ trung tá công an ở Bình Định; Tuyên tử hình nghịch tử giết mẹ...

Công an tỉnh Hà Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tứ (SN 1974) - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần và Đinh Đức Minh (SN 1988), cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Xín Mần về hành vi vận chuyển hàng cấm. Từ năm 2021 đến ngày 7/4/2024, ông Tứ và Minh trực tiếp thực hiện công tác giám sát hải quan đối với lô hàng thuốc lá điếu. Lợi dụng nhiệm vụ được giao bị can Tứ đã chỉ đạo Minh tạo điều kiện cho Mạch Đức Hải (SN 1980, trú tại Quảng Ninh) cùng đồng bọn vận chuyển thuốc lá điếu thành phẩm qua biên giới sang Trung Quốc.

Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại Hải Dương) về tội “Giết người”. Luyện với chị A. xảy ra mâu thuẫn về việc bị vợ cũ nói xấu vợ chồng Luyện trên mạng xã hội. Sau khi uống rượu, Luyện nảy sinh ý định trả thù vợ cũ. Đối tượng tìm đến nhà bà H. (SN 1964, mẹ chị A., ở TP Chí Linh). Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm vợ cũ gục tại chỗ. Bà H. can ngăn cũng bị đối tượng tấn công.

Trung tá V.T.A.V (45 tuổi, công tác tại Công an huyện Hoài Ân) đi xe máy tại khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) bị Nguyễn Văn Đức (SN 1980, ở khu phố Gò Cau) dùng búa đánh vào đầu. Trung tá V. ngã xuống đường, Đức vẫn tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái vào đầu cho đến khi nạn nhân nằm bất động mới dừng lại. Đức có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Mới đây, đối tượng này có tiền sự về tội cố ý gây thương tích, bị Công an huyện Hoài Ân xử phạt vi phạm hành chính.

Phạm nhân Trần Duy Đông (30 tuổi, trú tại Thái Bình) đang chấp hành án tại Đội phạm nhân số 26, Phân trại số 1 (nhà máy gạch Thiên Lộc - khu lao động, hướng nghiệp dạy nghề ngoài Trại giam Xuân Hà), bỏ trốn khỏi hiện trường lao động. Một ngày sau, Đông bị khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc). Trần Duy Đông phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đang chấp hành án 2 năm 3 tháng.

TAND TPHCM xét xử trực tuyến vụ án giết người, với hai điểm cầu là trụ sở và nhà tạm giữ Trại tạm giam T30, ở huyện Củ Chi. Bị cáo vụ án là Lê Văn Vàng (SN 1989, trú tại TPHCM) bị xét xử tại nhà tạm giữ của Trại tạm giam T30. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Vàng từ chối luật sư chỉ định cho mình. Bị cáo Vàng cũng từ chối nói lời sau cùng tại phiên tòa. Vàng sát hại mẹ chỉ vì nghĩ đến việc bà thường xuyên cằn nhằn, la mắng do không đi tìm việc làm...

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Tường Nga (SN 1992, quê Quảng Ninh) án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2019, Nga tới một ngôi chùa ở Hà Nội xin tu tập và được sư thầy ở đây là Thích Nữ Bảo Tuệ đồng ý. Quá trình tu, bị cáo giới thiệu với sư thầy, bản thân trước đây là cán bộ công an nhưng đã ra khỏi ngành để tu tập, song vẫn có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo bộ. Với thủ đoạn trên Nga này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người để "chạy án".

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm giữ hình sự Hoàng Văn Quỳnh (SN 2002, trú tại Yên Bái) có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, trú tại Hải Dương) và Nguyễn Đình Nghĩa (SN 2004, trú tại Lào Cai), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Chỉ vì thấy "ngứa mắt" nhóm đối tượng trên đã đuổi theo, chặn đánh anh L.Đ.H (SN 2005) cùng 2 người bạn trên đường Lạc Long Quân. Hậu quả khiến H. bị thương phải nhập viện cấp cứu, tỉ lệ thương tật 21%.