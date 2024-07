Bản tin Hình sự: Chồng tử vong, vợ bị thương sau trận cãi vã

TPO - TIN NÓNG ngày 7/7: Công an Hà Nội truy lùng toán cướp gây án trước Nhà hát Lớn; Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hàng chục bánh heroin; Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng 70 tỷ đồng...

Công an TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) tạm giữ Dương Chấn Phát (31 tuổi, ngụ TP. Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi đâm người, đốt xe tải. Tối 6/7, tại khu vực chợ đầu mối nông sản (đường Hoàng Diệu, TP. Bạc Liêu), Phát và anh T.C.H (35 tuổi, ngụ huyện Đông Hải) xảy ra mâu thuẫn. Phát dùng dao dài khoảng 20cm đâm vào vùng bụng anh H. và uy hiếp chị Y. (29 tuổi, vợ anh H.), nhưng được mọi người ngăn cản. Chưa dừng lại ở đó, Phát còn châm lửa đốt xe ô tô tải mang biển kiểm soát 94C-061.XX của anh H.

Cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của anh H. (43 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) về việc con trai anh bị nhóm đối tượng mang theo hung khí chém bị thương, cướp xe máy tại khu vực Nhà hát Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sáng 7/7, M. (17 tuổi, con trai anh H.) từ phố Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhóm bạn đi xe máy hướng về phía Nhà hát Lớn, sau khi cùng nhau xem bóng đá. Tới trước Nhà hát Lớn, M. cùng bạn bị nhóm thanh niên (khoảng 10 đối tượng) đi xe máy chặn lại. Nhóm này dùng dao đuổi đánh M. và chém vào tay dẫn đến thương tích, lấy đi xe máy của nạn nhân.

Em D.L.H (SN 2008, quê Bình Dương) cùng các bạn chơi ở ấp Dòng Sỏi (phường An Điền, TP Bến Cát, Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác. Trong lúc hai nhóm ẩu đả, H. bị đánh gục giữa đường và tử vong sau đó. Tại hiện trường, nhiều nón bảo hiểm bị vỡ vụn. Hiện Công an TP Bến Cát đang triệu tập những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phối hợp với Công an các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, qua đó bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy. Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ 27 bánh heroin, 5 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan. Đường dây này mua bán trái phép chất ma tuý từ nước ngoài thẩm lậu vào địa bàn khu vực biên giới rồi gửi xe khách tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc, phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng dưới hình thức thế chấp điện thoại iPhone thông qua tài khoản iCloud. Người vay chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể vay được tiền bằng hình thức trên. Tuy nhiên, mức lãi suất mà các đối tượng cho vay cao ngất ngưởng, từ 319%/năm đến 629%/năm; cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự. Hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay của nhóm đối tượng trong đường dây này, với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp do đối tượng Tạ Công Quảng (SN 1998, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật trong vụ án là hơn 18 kg ma túy loại Ketamine. Để tránh bị phát hiện, ma túy được giấu trong gói bột rau má đậu xanh cốt dừa...

Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa. Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 7/7, hàng xóm nghe thấy hai vợ chồng ông N.V.H (44 tuổi) và bà T.T.T.X (39 tuổi) xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Khi người dân chạy đến thì phát hiện bà X. bị thương ở vùng đầu nên đưa đi cấp cứu, còn ông H. đã tử vong. Tại hiện trường, ông H tử vong trên giường trong phòng ngủ, xung quanh đồ đạc xáo trộn, có dấu vết của một vụ cháy, tường nhà cháy đen.