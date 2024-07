Bản tin Hình sự: Hai nhóm thanh thiếu niên mang dao đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

TPO - TIN NÓNG ngày 4/7: Điều tra vụ cô gái trẻ sinh năm 2002 bị sát hại tại Hà Nội; Xe biển xanh chở cảnh sát tới nhà cựu phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận; Hà Nội: Xe khách vượt đèn đỏ, đâm lật xe tải rồi bỏ đi...

Hai xe biển số xanh 80A và 80B chở theo các cán bộ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đại diện VKSND Tối cao đã xuất hiện tại nhà riêng của cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Bí thư huyện đảo Phú Quý, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. Một nguồn tin xác nhận với báo Tiền Phong, xe của Bộ Công an và đại diện VKSND Tối cao xuất hiện tại nhà riêng các ông Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh do có liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khoảng 4h40 ngày 4/7, tài xế L. (SN 1990, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển xe 29 chỗ di chuyển hướng Giải Phóng đi Ngọc Hồi, khi đến ngã tư đèn tín hiệu đã vượt đèn đỏ. Xe 29 chỗ gần qua hết ngã tư thì đâm vào mạn sườn xe tải 30Y-95XX do anh N.V.H (SN 1982, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển. Vụ tai nạn khiến xe tải lật ngang đường, tài xế thoát nạn. Điều đáng nói, tài xế xe 29 chỗ đã không dừng lại giữ nguyên hiện trường mà điều khiển xe bỏ đi.

TAND TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án vụ bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, ở phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) khởi kiện yêu cầu Sacombank trả 26,9 tỷ đồng và tiền lãi trả chậm trong vụ “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng tiền gửi mà báo Tiền Phong có nhiều bài viết phản ánh. Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bị toà tuyên buộc phải trả cho khách hàng 26,9 tỷ đồng và tiền lãi trả chậm trong vụ “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng tiền gửi.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc cô gái thuê trọ trên địa bàn tố giác bị lắp camera quay lén trong phòng tắm. Đồng thời triệu tập người liên quan đến làm việc và áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc video bị phát tán. Trước đó, cô gái tên N.T.T.H (SN 2000, trú tại tỉnh Bắc Giang) thuê nhà trọ trên địa bàn phường Nghĩa Đô, phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh. Camera này được lắp đặt một cách hết sức tinh vi. Cụ thể, là giấu trong ổ cắm điện gắn trên tường. Khi tháo ổ cắm ra kiểm tra họ phát hiện camera này vẫn hoạt động.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội đang điều tra vụ cô gái trẻ tên H. sinh năm 2002 (trú tại Hà Nội) bị sát hại, xảy ra ở Long Biên vào rạng sáng 3/7. Người nhà của nạn nhân H. cho biết: Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 3/7. Cụ thể, nạn nhân đi sinh nhật cùng bạn trai. Nhưng do xích mích trong bữa tiệc sinh nhật, H cùng bạn trai đi ra ngoài thì bị các đối tượng dùng súng bắn. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong.

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do Công ty CP Rạng Đông làm chủ đầu tư; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 cá nhân về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong đó có ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận...

Đào Duy Hưng (SN 2007, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Phan Vũ Bảo Sơn (SN 2006, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa; có 1 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Khi nhóm của Hưng đang ngồi uống nước, Bảo Sơn và bạn là Bùi Lê Hải An (SN 2007, trú tại phường Văn Chương, có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng) đã gây sự. Các đối tượng dùng dao đuổi chém nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự.