Bản tin Hình sự: Đi săn chuột, 'ngứa tay' bắn vỡ kính loạt xe trên cao tốc

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự Thái Văn Vũ (40 tuổi, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - nghi phạm của hàng loạt vụ dâm ô trẻ em trên địa bàn. Đầu tháng 4/2024, Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận tin báo trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi. Vũ thừa nhận đã gây ra 2 vụ dâm ô với trẻ em trên địa bàn huyện Hòa Vang và nhiều vụ việc khác tại các địa bàn lân cận.

TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (51 tuổi, ngụ TPHCM) cùng đồng phạm thực hiện. Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là chủ mưu cầm đầu, cùng đồng phạm lập ra 31 công ty, xuất khống 35.273 hóa đơn trước thuế GTGT hơn 4.000 tỷ đồng. Trong vụ án, cựu cán bộ thuế quận Tân Bình cũng tham gia mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance. Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở tỉnh Bắc Ninh. Số tiền chiếm đoạt được, các các đối tượng đặt cọc mua ô tô, nạp tiền game và chi tiêu cá nhân.

Hai cô gái thuê trọ ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) trình báo cơ quan công an sau khi phát hiện camera quay lén trong nhà vệ sinh được lắp đặt trong ổ cắm điện một cách tinh vi. Theo phản ánh, họ sống tại nhà trọ trên khoảng 6 tháng. Và hiện rất hoang mang, lo lắng khi bị đặt camera quay lén tại nơi sinh hoạt hằng ngày.

Công an TP Trà Vinh (Trà Vinh) tạm giữ Cao Văn Nam (SN 1975) và Đỗ Trọng Nhân (SN 1999, cùng ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh) để điều tra hành vi đánh bạc. Trước đó, công an phát hiện tại quán tạp hóa "Chị Dung” do ông Nam làm chủ có 12 người nghi đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá; tạm giữ 9 điện thoại di động, gần 30 triệu đồng tiền mặt. Nam và Nhân khai nhận tham gia cá cược trực tiếp và qua Zalo trong các trận Pháp - Bỉ, Bồ Đào Nha – Slovenia EURO 2024, với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) về tội “Tham ô tài sản”. Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với ông Đinh Trường Chinh (em trai của ông Minh, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC) về cùng tội danh trên. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra các sai phạm xảy ra tại Công ty HDTC.

Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã làm việc với 2 thiếu niên dùng ná thun bắn vỡ kính nhiều xe khách lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. N.H.D. (17 tuổi) và em P.M.T (11 tuổi, ngụ địa phương) thừa nhận bắn vỡ kính xe ô tô khách; đồng thời khai nhận vào đêm 28/6, cả 2 cũng dùng ná thun bắn bể kính 6 xe khách khác trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn qua Vĩnh Long. Cả hai cho biết, đi bắn chuột gần đường cao tốc, rồi "tiện tay" bắn xe ô tô.