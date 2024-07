Bản tin Hình sự: Bị nhắc nhở nẹt pô, về nhà gọi người chém cán bộ công an xã

TPO - TIN NÓNG ngày 2/7: Nghi án bé trai bị bố sát hại tại Hà Nội; Bắt kẻ mạo danh đại tá công tác ở Tổng Cục II; Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà khóa cửa...

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Phú Diễn. Trước đó, tối 1/7, một vụ án mạng xảy ra tại chung cư trên địa bàn phường Phú Diễn. Nạn nhân là bé trai, nghi phạm là người bố. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Đưa người liên quan về trụ sở làm việc. Vụ việc cũng khiến người phụ nữ (mẹ nạn nhân) bị thương.

Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) tạm giữ Nguyễn Phương Tùng (SN 1966, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để làm rõ hành vi mạo danh cán bộ Bộ Quốc phòng và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tùng sử dụng tên gọi khác và chủ động liên lạc, gặp mặt bà L.T.C (trú huyện Cái Bè) giới thiệu công tác tại Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng). Tùng nhiều lần hỏi mượn tiền của bà C. để tiêu xài cá nhân và được người phụ nữ cho mượn trên 350 triệu đồng; tương tự một phụ nữ ở Tiền Giang cũng tố cáo bị ông Tùng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên đường bưu chính, tháng 2/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cần sa với số lượng lớn. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ vật chứng của vụ án hơn 700 kg cần sa; 1 máy khò nhiệt; 2 máy đóng gói chân không; 6 máy ép thủy lực; 10 cân điện tử cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử, thu giữ hơn 10.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại và phụ kiện. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử (POD) thuê các nhà trọ, ki ốt, cửa hàng gần những khu vực học sinh, sinh viên thường hay thuê trọ để bán thuốc lá điện tử; thực hiện giao dịch trên mạng xã hội, đóng gói các sản phẩm như các hàng hóa thông thường và gửi qua dịch vụ shipper.

Người dân ở gần khu vực cầu Suối Cát (xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) phát hiện có mùi hôi phát ra từ một căn nhà đang khóa cửa nên đến tìm hiểu. Nghi có điều bất thường, người dân trình báo sự việc cho cơ quan chức năng đến kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phá cửa căn nhà vào kiểm tra thì phát hiện có 2 thi thể (một nam và một nữ) đã phân hủy bốc mùi hôi. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Đ.T.D. (45 tuổi) và bà N.T.B.L. (50 tuổi), cùng quê ở tỉnh Bình Thuận.

Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ bắt xe tải chở hơn 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 19 phối hợp với Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM), Đại đội 3 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM kiểm tra xe tải lưu thông trên cầu vượt Củ Chi, huyện Củ Chi. Tổ công tác phát hiện, tạm giữ 120.200 bao thuốc lá điếu, loại 20 điếu/bao, xuất xứ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu.

Trần Hữu Vũ (SN 2003, trú tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi từ nhà đến sân chơi bóng chuyền. Quá trình di chuyển, Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng nổ lớn, những người đang có mặt tại sân bóng đều có ý kiến nên cán bộ Công an xã Kỳ Thượng là Trần Minh Quân đã lên tiếng nhắc nhở. Vũ tỏ thái độ bực tức, tiếp tục “rồ ga” gây tiếng nổ lớn rồi về nhà rủ anh trai là Trần Hữu Mạnh (SN 2001) và Trần Trung Kỳ (SN 2006) cầm theo dao rựa quay lại sân bóng chuyền để tấn công cán bộ Quân. Đến nơi, các đối tượng cầm dao rượt đuổi, tấn công khiến cán bộ Quân bị thương tích ở vùng đầu, vùng mặt và mắt...