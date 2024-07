Thu giữ 10.000 sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

TPO - Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ hàng ngàn sản phẩm thuốc lá điện tử và các phụ kiện khác không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 2/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng tàng trữ, buôn bán thuốc lá điện tử (POD) sử dụng các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ.

Cụ thể, các đối tượng thuê các nhà trọ, ki ốt, cửa hàng gần những khu vực mà học sinh, sinh viên thường hay thuê trọ để bán thuốc lá điện tử; thực hiện giao dịch trên mạng xã hội, đóng gói các sản phẩm như các hàng hóa thông thường và gửi qua dịch vụ shipper.

Từ ngày 27 đến 30/6/2024, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Vinh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, triệt phá 3 cơ sở do 3 đối tượng điều hành, thu giữ hơn 10.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại và các phụ kiện khác như tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Điển hình như: Vào 8 giờ 30 phút, ngày 30/6/2024, Cảnh sát kiểm tra tại Cửa hàng Kiwi Podsystem (địa chỉ: số 03 đường Nguyễn Kiệm, phường Trường Thi, thành phố Vinh) do Trần T. A. (SN 2002, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ. Quá trình kiểm tra, Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện 5.255 sản phẩm là thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử các loại.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 27/6/2024, Cảnh sát kinh tế kiểm tra tại Cửa hàng CỒI POD (địa chỉ số 3, ngõ 73, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do Phạm A. Đ. (SN 2004, trú tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ. Quá trình kiểm tra, phát hiện 1.100 sản phẩm là thuốc lá điện tử (POD), tinh dầu và phụ kiện thuốc lá điện tử các loại.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số thuốc lá điện tử (POD), tinh dầu và phụ kiện các loại trên được mua trôi nổi ở trên mạng xã hội (của một người không quen biết), không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Công an thành phố Vinh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.