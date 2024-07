Bản tin Hình sự: Nhóm nhân viên nhà hàng rủ nhau đi đánh người sau khi hết giờ làm việc

TPO - TIN NÓNG ngày 6/7: Nữ 'đại ca' dùng bình xịt tấn công công an khi bị truy đuổi; Giả danh công an để lừa đảo ‘chạy trường’ cảnh sát; Người đàn bà chiếm đoạt 140 tỷ đồng bằng 'chiêu' mua bán ngoại tệ...

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, do “nữ quái” Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi, trú quận Sơn Trà) cầm đầu. Do mâu thuẫn với nhóm “Tôn Đản” nên Chi hẹn nhóm này gặp để giải quyết, đánh nhau tại quán Touzone đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu). Khi bị tổ tuần tra Công an quận Hải Châu phát hiện truy đuổi, Chi cùng một số đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay xịt về phía lực lượng chức năng.

Nguyễn Văn T. (SN 2002, trú tại Thanh Hóa) sử dụng tài khoản TikTok “T đang đi lính”, kết bạn với tài khoản TikTok “lungmat1360” của Vũ Văn Khởi. Dù là lao động tự do nhưng những lần liên lạc bằng hình ảnh với T., Khởi mặc trang phục An ninh Nhân dân và giới thiệu là thượng úy, công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh. Khởi giới thiệu có mối quan hệ quen biết ở Bộ Công an, có thể xin cho Nguyễn Văn T. đi học theo nguyện vọng nhưng phải chuyển cho Khởi 100 triệu đồng. T. nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển cho Vũ Văn Khởi tổng số tiền trên 128 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận liên quan tới Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan vào năm 2016 và năm 2017. Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm, giá thiết bị cung cấp chênh lệch quá cao so với giá mua đầu vào trong điều kiện bình thường sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng mùa Euro 2024 quy mô rất lớn, với số tiền giao dịch đánh bạc hơn 20 tỉ đồng. Đường dây đánh bạc này do Trần Quang Hiếu (34 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu. Bước đầu, công an làm rõ, mỗi ngày đường dây này giao dịch cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1 tỉ đồng. Tính từ đầu mùa giải Euro 2024 đến nay giao dịch hơn 20 tỉ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Huệ không có khả năng mua ngoại tệ USD từ các ngân hàng Nhà nước với giá rẻ, nhưng vẫn “gian dối” giới thiệu với nhiều người để hưởng lãi suất chênh lệch, qua đó, bị can chiếm đoạt 140 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao đối tượng Trần Xuân Trường (20 tuổi quê tỉnh Thái Nguyên) và 2 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia cho Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi mua bán người. Do thất nghiệp nên lên mạng xã hội vào nhóm “Hội nhóm việc làm Campuchia” để tìm việc nhẹ lương cao và được nick name “Thu Hà” hướng dẫn vào TPHCM sẽ có người đón đi sang Campuchia làm việc.

Chị P. (trú tại Đông Anh, Hà Nội) nhận được cuộc gọi giới thiệu là nhân viên của Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư Alliance Berstein mời chào tham gia đào tạo miễn phí về kiến thức chứng khoán, tham gia nhóm học online trên Zalo. Sau khi tải ứng dụng quản lý quỹ đầu tư Alliance Berstein, do thấy lợi nhuận cao, chị P đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi rút tiền, chị P. được thông báo tài khoản đã bị khóa và phải nộp thêm tiền nếu không sau 24h tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn. Nạn nhân đã 21 lần chuyển khoản cho đối tượng với tổng số tiền là 10,9 tỷ đồng.

Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) tạm giữ 5 đối tượng là nhân viên nhà hàng trên địa bàn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng. Khi hết giờ làm việc, nhóm này rủ nhau mang theo tuýp sắt đi gây sự đánh nhau. Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy, các đối tượng đã đuổi theo, chúng dùng đoạn sắt mang theo để vụt 2 thanh niên trên nhưng không trúng, trước sự truy đuổi của các đối tượng, 2 thanh niên kia phóng xe bỏ chạy và bị ngã văng ra đường.... Sau khi gây án, các đối tượng trốn lên TP Hà Nội. Nghe tin 1 trong 2 thanh niên đã tử vong và bị công an truy tìm nên các đối tượng đã đầu thú.