Bản tin Hình sự: Thiếu nữ bị mua bán qua nhiều nơi làm nhân viên karaoke

TPO - TIN NÓNG ngày 5/7:

Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) có quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Văn Ty (32 tuổi, tạm trú phường 7, TP. Cà Mau) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. N.V.B. (31 tuổi, tạm trú phường 8, TP. Cà Mau) và Trần Văn Ty là bạn bè thân thiết với nhau. Tuy nhiên, gần đây Ty và B. có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, do Ty cho B. mượn tiền nhưng nhiều lần đòi nợ không được, lại còn bị thách thức đánh nhau. Tại điểm hẹn là quán cà phê, Ty cầm mã tấu (dài khoảng 70 cm) rượt chém B. dẫn đến đứt lìa bàn tay trái, gần lìa bàn tay phải, bị thương vùng trán.

TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Lê Công Ty (37 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội “Giết người”. Ty và bà Phan Thị Kim D. (lớn hơn Ty 11 tuổi) sống chung như vợ chồng tại quận 12, TPHCM và người con gái bà D. (SN 2004). Ghen tuông việc bà D. nói chuyện xưng hô "vợ chồng" với nam thanh niên nên Ty đã tát vào mặt người phụ nữ, rồi kêu nam thanh niên và bà D. về nhà nói chuyện. Tuy nhiên nam thanh niên đi đâu không rõ. Tại nhà bà D. hai bên mâu thuẫn cãi vã, Ty bực tức xuống bếp lấy 1 con dao đâm nhiều nhát khiến bà D. tử vong. Gây án xong, Ty đến công an tự thú và bị bắt giữ.

Chị T. (trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, người này tự xưng ở cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình hỗ trợ kiểm tra hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Đối tượng yêu cầu chị T. sử dụng điện thoại Samsung để thực hiện cài đặt phần mềm hỗ trợ xử lý từ xa. Do giao diện của phần mềm giống với giao diện chị đã cài đặt trên điện thoại iPhone nên chị hoàn toàn tin tưởng và thực hiện các thao tác. Sau đó, chị T. kiểm tra thì phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút hết gần 1 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, chị T. cho biết bản thân là người có trình độ về công nghệ thông tin... nhưng vẫn bị các đối tượng lừa.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Mạnh Hùng (34 tuổi, trú tại Mỗ Lao, Hà Đông) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Hùng cho nhiều người dân vay lãi nặng dưới hình thức “vay trả lãi ngày” và “vay bốc họ”, với lãi suất từ 146%-365%/năm. Bà Vân (nạn nhân) vay số tiền 500 triệu đồng của Hùng và không trả được tiền như đã hẹn nên bị đối tượng này liên tục tấn công chất bẩn như dầu luyn, mắm tôm...

Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về tội "Giết người". Do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, Bích đã mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T (SN 2004, cháu nội ông Nguyễn Văn Hải) trú ngụ tại xã Vĩnh Thanh. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024, gia đình ông Hải đã có 5 người tử vong bất thường và có cùng triệu chứng như nôn ói, nhức đầu, chóng mặt, ngưng tim, rối loạn nhịp tim.

Công an huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi “Mua, bán người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân là cháu L.T.T.M (SN 2011, HKTT tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Cháu M. bị các đối tượng bán qua nhiều người, ở nhiều tỉnh, thành khác nhau để làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Hiện Công an huyện Đoan Hùng đã tìm được cháu M. tại Lào Cai, bàn giao cho gia đình đảm bảo an toàn.

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Trần Văn Toàn (SN 1984, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang) về hành vi “Chứa mại dâm” và Nguyễn Văn Bính (SN 1988, trú tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam) về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Toàn đã thuê địa điểm và mở quán cà phê thư giãn trên địa bàn huyện Lục Nam để chứa mại dâm, gái bán dâm. Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang kiểm tra tại nhà trọ ở xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang đã phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.