Bản tin Hình sự: Giáo viên dạy lái xe chặn ô tô, đánh người đi đường

TPO - TIN NÓNG ngày 8/7: Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm con gái 10 tuổi của vợ 'hờ'; Con gái bị cha đâm tử vong vì vứt diều làm em trai la khóc; Siêu trộm tôm hùm gây xôn xao ở Hà Nội đã sa lưới...

Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) tạm giữ hình sự đối tượng T.V.H (38 tuổi, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) để làm rõ hành vi xâm hại tình dục bé gái là con riêng của vợ "hờ". H. thấy bé T.T.M.H - con gái riêng của người tình đang xem điện thoại một mình ở phòng trên, đối tượng đã tiếp cận và thực hiện hành vi hiếp dâm. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn uy hiếp, yêu cầu bé gái không được nói với ai. Do bị mất máu quá nhiều nên bé ngất xỉu và được mẹ ruột cùng đối tượng H. đưa đến bệnh viện cấp cứu...

Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng Hà Văn Tý (SN 1966, trú tại xóm Kén, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người. Thấy cánh diều của em trai cùng cha khác mẹ để lung tung trong nhà, chị N. (SN 2002) đã mang vứt ra vườn trước nhà. Nghe tiếng con trai la hét, Tý cầm con dao nhọn đâm một nhát vào sườn trái của chị N. Bị đâm bất ngờ, chị N. kêu cứu và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Trung tá V.T.A.V (45 tuổi, công tác tại Công an huyện Hoài Ân, Bình Định) đang điều khiển xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân) thì bị một người đàn ông đi xe cùng chiều dùng búa đánh vào đầu. Bà V. ngã xuống đường, người này vẫn tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái vào đầu cho đến khi bà nằm bất động mới dừng lại. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Đức (SN 1980, ở khu phố Gò Cau). Đánh xong Đức chạy xe đến Công an huyện Hoài Ân tự thú.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tú (38 tuổi, trú tại Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, trong đó phải kể đến việc đối tượng này lấy trộm con tôm hùm gần 10 triệu đồng tại cửa hàng ở quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do nghiện ma túy và không có việc làm ổn định, đối tượng này thường sống lang thang và giả làm người mua hàng tại các cửa hàng để trộm cắp tài sản khi có cơ hội. Từ năm 2022 đến nay, Tú đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Tuấn Chuyên, Vũ Bá Giang, Vũ Đình Tùng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trước đó, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Chuyên - giáo viên dạy lái đã chỉ đạo Giang điều khiển xe ô tô BKS 17A - 431.93 và Tùng hướng dẫn học viên điều khiển xe ô tô BKS 17A - 412.82, chèn ép xe ô tô BKS 90A-172.83 do anh Ngô Quốc Đoàn điều khiển. Không dừng lại ở đó, Chuyên yêu cầu Giang và Tùng đưa cho mình một bình xịt để xịt khí và tát anh Đoàn...

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định đã phát hiện 10 doanh nghiệp đã có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu CHANEL. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm là 168 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng buộc tiêu hủy đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; đồng thời lực lượng chức năng đã tổ chức giám sát các doanh nghiệp vi phạm tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm (nhẫn vàng, hoa tai, nhẫn bạc, mặt dây chuyền...) trị giá gần 44 triệu đồng.

Công an huyện Chợ Mới (An Giang) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Đặng Hoàng Huynh (SN 1991) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”; Ngô Thị Ngọc Trân (SN 2004) và Nguyễn Thành Vũ (SN 1993, cùng trú huyện Chợ Mới) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Do bị thua tiền trong lúc đánh bạc, nhóm Huynh, Trân, Vũ bắt ép hai người khác lên xe đưa về nhà và lấy số tiền 14 triệu đồng trong ví của nạn nhân nhằm chiếm đoạt.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ các địa phương đã khống chế, bắt giữ Dương Đình Luyện (SN 1985, trú phường Chí Minh, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Dương Đình Luyện là nghi phạm sát hại vợ cũ và mẹ vợ cũ tại phường Văn An (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), xảy ra 16 ngày trước. Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan di lý đối tượng về địa phương phục vụ công tác điều tra.