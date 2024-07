Thu giữ số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 13/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn các sản phẩm liên quan đến thuốc lá điện tử không có nguồn gốc.

Cụ thể, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra một phòng trọ tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, nơi P.V.K.H (SN 2004, trú phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) thuê trọ. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng công an phát hiện P.V.K.H đang kinh doanh hàng hóa bao gồm thiết bị, phụ kiện nung nóng tinh dầu (thuốc lá điện tử) và các lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, và ngoài ra, chúng có nhãn ghi chữ nước ngoài mà không dán tem nhập khẩu.

Sau khi làm việc với P.V.K.H, cơ quan công an đã xác định, hàng hóa này đã được mua trên mạng xã hội để bán lại với mục đích lợi nhuận. Tuy nhiên, P.V.K.H không cung cấp được bất kỳ hóa đơn hay chứng minh nào về nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này.

Tổng cộng đã thu giữ được hơn 600 sản phẩm bao gồm thiết bị nung nóng tinh dầu, lọ tinh dầu và phụ kiện thiết bị nung nóng tinh dầu liên quan đến thuốc lá điện tử.

Để làm rõ sự việc và thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật, Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản ghi nhận và niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên.