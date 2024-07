Bản tin Hình sự: Thiếu nữ cùng bạn trai đi cướp giật điện thoại iPhone của người đi đường

TPO - TIN NÓNG ngày 11/7: Phá đường dây mại dâm ở Hà Nội có nhiều thiếu nữ dưới 16 tuổi; Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 22-24 năm tù trong vụ án thứ ba; Công an làm việc với tài xế đấm gục phụ nữ trên đường ở TPHCM...

Đỗ Văn An (33 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình) vừa bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm. Trong ổ nhóm này, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều thiếu nữ dưới 16 tuổi tham gia. Quá trình xác minh, làm rõ đối tượng An là người môi giới cho cặp đôi này mua bán dâm với giá 3,5 triệu đồng. Đối tượng Huy là người giúp sức cho An hỗ trợ môi giới. Đối tượng An còn điều hành 15 cô gái bán dâm, trong đó có 4 người chưa đủ 16 tuổi, 1 người chưa đủ 18 tuổi.

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá giao dịch lên tới 100 tỷ đồng do đối tượng Phạm Quốc Quân (44 tuổi, trú tại Hà Nội) có nhiều tiền án, tiền sự cầm đầu. Quân sử dụng tài khoản cá độ trị giá 700.000 USD (quy đổi 1 USD = 7.000 đồng), tương đương trị giá tài khoản là 4,9 tỷ đồng truy cập trên trang web “agbongda8. com” hoặc “mb.portoa88. com” để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc khoảng 100 tỷ đồng.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC – đang trốn truy nã) và 13 bị cáo khác, xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM, Công ty AIC và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 95 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù cả 4 bị cáo đang trốn truy nã. Trong đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 22-24 năm tù, về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt đối với 2 bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương đã mời làm việc với tài xế ô tô công nghệ đấm gục người phụ nữ đi xe máy gây xôn xao mạng xã hội. Tài xế điều khiển ô tô công nghệ là ông T.T.C. (66 tuổi, quê Bình Dương), người phụ nữ đi xe máy bị đánh là bà N.P.H. (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Bà H. khai không hề quen biết và có mâu thuẫn gì với ông C. và cũng không yêu cầu giám định thương tích, truy cứu trách nhiệm đối với nam tài xế đã tấn công mình.

Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đang điều tra vụ án trộm cắp vàng tại đền Bắc Lệ do đối tượng Nguyễn Đa Thuấn (SN 1994, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) gây ra. Số tài sản Thuấn trộm cắp là các kiềng vàng, bông tai, dây chuyền vàng, nhẫn vàng… tổng giá trị ước tính nhiều tỉ đồng. Thuấn chuẩn bị các công cụ gây án rồi cho tất cả vào một thùng xốp buộc sau xe máy, mua rau xanh cho vào các túi nilon buộc sau xe để che biển kiểm soát, sử dụng Google Maps trên điện thoại để tìm đường đi đến các ngôi đền, chùa... gây án.

Thông qua Zalo, bà Q. (ở Hà Nội) được một đối tượng giới thiệu là nhân viên của Công ty Abinvest, hướng dẫn mở tài khoản đầu tư. Đối tượng cho biết người đầu tư không lo mất phí và được hướng dẫn đầu tư chắc chắn có lãi. Đây là những lời mời chào hấp dẫn do các đối tượng “vẽ” ra, được lên sẵn kịch bản để lấy lòng tin của những người chưa nắm rõ về đầu tư chứng khoán.​​​​​​​ Bà Q. đã tin tưởng và cài đặt ứng dụng ABINVEST, mở tài khoản chuyển 1,4 tỷ đồng đến số tài khoản do đối tượng chỉ định sẵn.

Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, sau nhiều ngày truy xét, Công an quận 1 đã bắt được Huỳnh Hồng Điền (SN 2000, ngụ quận 8) và H.T.T.D. (SN 2009, quê Long An) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Do cần tiền tiêu xài, Điền rủ người yêu 15 tuổi của mình từ quận 8 qua TP Thủ Đức tìm “con mồi” cướp giật tài sản. Hai đối tượng cướp giật được 2 chiếc điện thoại iPhone 11 của 2 người phụ nữ tại khu vực đường thuộc phường Thảo Điền và giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng.