Bản tin Hình sự: Thuê giang hồ chém người đến nguy kịch để giãn nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 12/7: Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 8 nam, nữ ‘phê’ ma túy; Tài xế xe ôm khai cướp giật dây vàng ‘trang trải cuộc sống’; Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo hàng chục tỷ đô la...

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ kiểm tra bất ngờ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Paris (phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ). Tại phòng số 7 (tầng 3) có 8 khách gồm 4 nam, 4 nữ đang thuê phòng hát karaoke. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 1 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy loại ketamin) chưa xác định khối lượng, 1 tờ tiền polime được cuộn tròn dạng ống hút, 1 thẻ nhựa màu đen và một số tang vật khác có liên quan. Đấu tranh ban đầu, 8 đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 20h ngày 11/7, một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo người đàn ông ngoài 50 tuổi lưu thông trên đường Tỉnh lộ 10, hướng từ quốc lộ 1 về vòng xoay Phú Lâm. Qua giao lộ Tỉnh lộ 10 - đường số 6 (phường An Lạc A giáp với phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM), người đàn ông ngồi sau bất ngờ ngã xuống đường khiến xe máy và nam thanh niên ngã theo. Lúc này, mọi người đến kiểm tra thì người đàn ông đã tử vong, trên cổ có vết thương và người dính đầy máu.

Bà Võ Thị Cẩm L. (52 tuổi, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) đến Công an xã Nhựt Chánh trình báo việc khoảng 15h30 cùng ngày, bà chạy xe đạp điện đến tiệm tạp hóa gần nhà, đậu xe chờ mua hàng thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy tiếp cận rồi giật lấy sợi dây chuyền vàng 18K hơn 1 chỉ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nghi phạm Đặng Vũ Phong (26 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khai nhận làm nghề chạy chạy xe ôm công nghệ không đủ nuôi hai con nhỏ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá "ổ" đánh bạc trên sông Hồng, dùng flycam để cảnh giới. Cảnh sát đã khởi tố, bắt giữ 33 đối tượng trong vụ án, gồm 10 người về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 23 người về hành vi "Đánh bạc". Nhóm đối tượng này sử dụng flycam và người cảnh giới trên cầu Thái Hà, cầu Hưng Hà, cũng như trên đê thuộc địa bàn huyện Lý Nhân để theo dõi hoạt động và đưa đón con bạc bằng xe ô tô, gây mất trật tự, an ninh trong địa phương. Cảnh sát thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng, 1 bộ bát đĩa sứ màu trắng, 4 quân vị hình tròn, 2 phương tiện tàu, 9 xe ô tô, 20 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và 3 giám đốc, nguyên giám đốc các bệnh viện về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự. Các bị can này có liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các lệnh, quyết định tố tụng đối với 5 bị can nêu trên.

Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu; khởi tố bị can Hồ Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Nhóm đối tượng thu hút nhà đầu tư trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn, lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong Speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường...

Ngày 12/7, Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự bốn người liên quan nhóm chém người đến nguy kịch rồi lái ô tô từ tỉnh Gia Lai về Quảng Ngãi trốn. Bốn người bị tạm giữ gồm: bà Nguyễn Thị Duyên (48 tuổi, ngụ thị trấn Đăk Đoa), Trần Vỷ (22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Trần Đình Quân (30 tuổi), Nguyễn Hữu Toàn (21 tuổi, cùng ngụ huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Cơ quan điều tra xác định bà Duyên là người thuê nhóm giang hồ chém anh Đ.V.T (43 tuổi, ngụ thị trấn Đăk Đoa) để nạn nhân giãn thời gian đòi nợ gần 2 tỉ đồng. Sau khi bị chém, anh T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch.