Bản tin Hình sự: Bắt kẻ trốn truy nã 46 năm, ẩn danh dưới mác thầy thuốc

TPO - TIN NÓNG ngày 14/7: Bắt đối tượng sát hại chồng của bạn gái mới quen; Nhiều bị hại trở thành bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan vợ chồng hot girl sang chảnh; Công an điều tra vụ mẹ con thai phụ tử vong tại bệnh viện ở Thanh Hóa...

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH Năng lượng & linh kiện EV FOXCONN (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên về việc bị kẻ gian trộm cắp 2 chiếc máy tính xách tay cấp cho hai nhân viên. Sau 2 giờ đồng hồ, Công an thị xã Quảng Yên đã xác định được đối tượng gây án, đồng thời vận động đối tượng gây án là Đặng Việt Anh (30 tuổi, trú tại khu 2, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên).

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Xăng dầu Đại Minh với tổng số tiền 63.863.300 đồng và buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng 76 lít xăng E5 RON 92-II còn tồn. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Đại Minh có hành vi vi phạm: Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có hành vi mua xăng kém chất lượng của đối tượng ngoài hệ thống phân phối và Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chiều ngày 13/7, Lê Trường Hận (25 tuổi, quê Long An) cùng nhóm bạn đến phòng trọ của Lê Văn Lộc (28 tuổi, quê Lâm Đồng) ở phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương để tổ chức ăn uống với vợ của Lộc. Đến tối, khi mọi người về hết, Hận ở lại nói chuyện cùng vợ của Lộc. Lúc này, Lộc về phòng trọ nhìn thấy cảnh này nên nảy sinh ghen tuông và xảy ra xô xát với Hận. Trong lúc ẩu đả, Hận đã dùng dao đâm Lộc nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Thị Bích (SN 1982) và Ngô Thị Vinh (SN 1962, cùng trú tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Trước đó, Bích giao hàng cho bà H. 20 gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1kg; 30 gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 454g. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Ngô Thị Vinh, thu giữ 2 bao tải màu trắng loại 25kg có in chữ nước ngoài bên trong có chứa mì chính; 1 gói mì chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO loại 1kg.

Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Trọng Cầm (SN 1956, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) bị truy nã về tội "Giết người". Năm 1978, Cầm cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp tài sản tại nhà bà L.T.L (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Khi vào nhà, do bị phát hiện nên các đối tượng giết một cụ bà 77 tuổi và 2 trẻ em 11 tuổi và 6 tuổi. Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Cầm cắt đứt liên lạc với gia đình. Đối tượng đổi tên thành Nguyễn Văn Công (SN 1943, ở TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) và học nghề thầy thuốc chữa bệnh tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trước khi diễn ra EURO 2024 và Copa America 2024, Cao Đức Quý (SN 1971, trú tại TP Hải Phòng) đã liên hệ với một số người quen qua mạng internet để lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp master trên https:/hira88.com. Quý cấp cho Nguyễn Tiến Đường (SN 1985) tài khoản đại lý agent với hạn mức 15.000 điểm, tương đương với 900 triệu đồng. Sau đó, Đường tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản member giao cho 3 đối tượng để mọi người cùng chơi. Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng này đã giao dịch trên 100 tỷ đồng.

Thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị, vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng xảy ra từ năm 2019-2022 trên địa bàn tỉnh này sẽ đưa ra xét xử vào ngày 19/7 tới. Đối tượng lừa đảo trong vụ án này là vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993) và Trương Quang Liêm (SN 1987), cùng trú tại khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Điểm đáng chú ý là một số bị hại do cho bị cáo vay tiền với lãi suất cao nên lại trở thành bị cáo trong cùng vụ án...

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, khoảng 7h5 ngày 13/7, bệnh viện có tiếp nhận thai phụ T.T.N. (SN 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa) vào bệnh viện sinh con. Chị N. mang bầu lần thứ 3 và thai 39 tuần. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được theo dõi các quá trình chuyển dạ tại khoa sản. Đến khoảng 8h15 cùng ngày, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân, tim nghe không rõ. Ngay lập tức sản phụ được ban trực xử lý cấp cứu ngừng tuần hoàn...