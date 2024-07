Bắt đối tượng sát hại chồng của bạn gái mới quen

TPO - Bị đuổi đánh, Lê Trường Hận dùng dao sát hại chồng của bạn gái mới quen. Sau khi gây án, đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Trường Hận (SN 1999, quê tỉnh Long An). Hận là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm và những người liên quan, Lê Trường Hận quen chị Đ.T.O. (SN 2001, tạm trú tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) khoảng hai tháng trước. Tối 13/7, Lê Trường Hận thuê xe đi theo định vị mà chị O. gửi qua zalo từ tỉnh Long An đến phòng trọ tại tỉnh Bình Dương để nhậu.

Đến khoảng 23h tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, Hận và chị O. ở lại phòng trọ, đóng cửa nói chuyện. Trong lúc hai người đang ở trong phòng trọ, anh L.V.L. (SN 1996, quê tỉnh Lâm Đồng) là chồng của chị O. đi làm về.

Do nghi ngờ vợ và Hận có quan hệ mờ ám nên anh L. ghen tuông, dẫn đến xô xát. Bị anh L. đánh, Hận bỏ chạy vào phòng trọ lấy con dao đâm vào vùng cổ của anh L.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Riêng Hân sau khi gây án đã bị hai người bạn của nạn nhân chạy đến bắt giữ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An khẩn trương đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Nguồn tin Tiền Phong cho hay, đối tượng Lê Trường Hận vừa ra tù vào tháng 3/2024 về tội “Cướp tài sản”.