Bản tin Hình sự: Công an Hà Nội tìm khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ chui

Công an tỉnh Tây Ninh phát đi cảnh báo về việc, xuất hiện một số trường hợp đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức “chat sex”, thực hiện cuộc gọi video với các hành động khiêu dâm, khỏa thân, đồi trụy. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội, như: Facebook, Zalo, Telegram, Viber... với những hình ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp và ăn mặc gợi cảm chủ động kết bạn, nhắn tin cho nạn nhân để “tâm sự”. Tiếp đó, chúng thường xuyên gửi những hình ảnh, video gợi cảm, khỏa thân, khiêu dâm, thủ dâm... cho nạn nhân để rủ rê tham gia “chat sex”... sau khi có các video nhạy cảm, chúng sẽ đe dọa nạn nhân phải chuyển tiền.

Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Thế Dũng (SN 1968, ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dũng sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo kết bạn và tự xưng hiện đang công tác trong ngành Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Nạn nhân tin tưởng đã nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng số tiền hơn 1 tỷ đồng để xin cho người thân công tác trong ngành Công an. Sau khi nhận được tiền, đối tượng xóa hết thông tin để nạn nhân không thể liên lạc và chiếm đoạt số tiền nói trên.

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị can khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Ở vụ án thứ hai, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 35.000 nhà đầu tư; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD. Tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị truy tố về tội “Rửa tiền” trong vai trò đồng phạm với vợ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở đối với Trương Thị Thu Trang (SN 1985, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 1 đến tháng 11/2023, Trương Thị Thu Trang đã có hành vi chỉnh sửa nhiều tài liệu là hình ảnh giấy ra viện và kết quả chụp X-quang của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình, sau đó gian dối sử dụng các giấy tờ trên để đề nghị giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ với tổng số tiền trên 49 triệu đồng.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra xác minh giải quyết tố giác về tội phạm của chị P. (trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) tố giác Lương Xuân Huy (SN 1982, hiện ở La Khê, Hà Đông) về việc Huy không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế (phẫu thuật thẩm mỹ) nhưng vẫn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị P. gây nhiễm trùng và làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ tháng 1/2023 đến 1/2024, Huy đã mở cơ sở “Huy Thẩm Mỹ & Đào Tạo” tại P506 tầng 5, chung cư CT2, KĐT Văn Khê, La Khê, để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bắt giữ Lưu Văn Chương (SN 1993, trú tại Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội) và Lê Văn Yên (SN 1983, trú tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu xác định khoảng giữa năm 2021, chồng chị T. có vay của Lê Văn Yên số tiền 350 triệu đồng để kinh doanh. Đến tháng 5/2024, chị T. đã trả Yên tổng số tiền 350 triệu đồng nhưng Yên đòi tiền lãi và gia đình chị T. không có khả năng trả. Đến ngày 2/7, Yên đã nhờ Lưu Văn Chương ném chất bẩn vào cửa nhà chị T, dùng sơn viết nội dung xúc phạm gia đình vào cửa nhà để gây áp lực buộc gia đình phải trả tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu một cơ quan Nhà nước cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử về 18 công ty đóng trên địa bàn tỉnh. Theo danh sách của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, có đến 16 công ty có địa chỉ tại TP. Đồng Hới, 2 công ty còn lại có địa chỉ tại huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh. Ngành nghề kinh doanh của 18 công ty trên chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tư vấn, thiết kế và thương mại.

Người dân phản ánh qua “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh về một đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện Cầu Ngang. Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra, từ tháng 4/2023 - 2/2024, Phạm Văn Tâm (50 tuổi, trú tại Ninh Bình) cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Cầu Ngang vay tiền thu lãi hàng ngày, không tính tiền gốc với lãi suất 20.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày (tương đương 2%/ngày, 60%/tháng và 730%/năm)...