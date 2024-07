Giả danh công an chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Thế Dũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Thế Dũng (56 tuổi, trú xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo của người dân phản ánh có đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo kết bạn và tự xưng hiện đang công tác trong ngành công an.

Để tạo lòng tin cho bị hại, đối tượng đã chụp hình ảnh của một số cơ quan công an gửi cho bị hại xem nên bị hại đã tin tưởng.

Khi biết được bị hại có nguyện vọng muốn xin cho người thân vào làm việc trong ngành công an nên đối tượng nói có nhiều mối quan hệ với nhiều lãnh đạo ở tỉnh Trà Vinh. Trong đó, có lãnh đạo Công an tỉnh, có thể xin việc cho người thân của bị hại vào làm việc trong ngành công an. Đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để giả danh nhiều người thuộc lực lượng công an.

Đối tượng đã nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng để lo xin việc cho người thân bị hại. Sau khi nhận được tiền, đối tượng đã chiếm đoạt và xóa hết thông tin để bị hại không thể liên lạc được.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, xác định vụ việc có liên quan đến đối tượng Mai Thế Dũng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương trong thời gian dài.

Bằng các biện pháp công tác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện và tiến hành bắt giữ Mai Thế Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Công an tỉnh Trà Vinh cũng đề nghị ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo của Mai Thế Dũng trong vụ án trên trực tiếp liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (Phòng Cảnh sát hình sự) để phối hợp điều tra.