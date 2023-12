Gọi điện quấy rối ‘đường dây nóng’ của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

TPO - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình quấy rối, thông tin sai sự thật đến “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, sau khi công bố số điện thoại “đường dây nóng”, Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh đã nhận được rất nhiều thông tin phản ánh có giá trị của các tổ chức, cá nhân, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cũng nhận được không ít thông tin thiếu chính xác, tin giả, quấy rối, không đúng thẩm quyền giải quyết của công an tỉnh.

Hằng ngày, trong số hàng chục tin tố giác các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh để Công an Trà Vinh đấu tranh, triệt xóa, làm trong sạch địa bàn thì cũng có nhiều trường hợp thông tin không đúng sự thật với mục đích cá nhân.

Một trong những trường hợp đó là chị V.T.A.H. (ngụ phường 6, thành phố Trà Vinh) gọi đến số điện thoại đường dây nóng tố giác anh B.T.H.M. (ngụ phường 6, thành phố Trà Vinh) tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và bán ma túy.

Qua xác minh của công an địa phương, chồng của chị H. mượn tiền của anh M. để tiêu xài cá nhân nhưng không trả đúng hạn nên anh M. đến cửa hàng của chị H. đòi tiền. Do sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và trong lúc nóng giận tức thời, chị H. đã gọi điện phản ánh thông tin không chính xác với Giám đốc Công an tỉnh. Chị H. đã xin rút lại phản ánh.

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, với việc công khai số điện thoại đường dây nóng, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn tiếp nhận nhiều nguồn thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng công an với tinh thần cầu thị, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân kịp thời theo đúng thẩm quyền của lực lượng công an.

Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình quấy rối, thông tin sai sự thật, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định, tránh lãng phí nhân lực, ảnh hưởng đến kết quả chung của lực lượng Công an Trà Vinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình quy định: Xử phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và hành vi gọi điện thoại đến số khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc “đường dây nóng” của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm…